리디, 숏드라마 플랫폼 ‘칸타’로 IP 확장...콘텐츠 경쟁력↑

글로벌 콘텐츠 기업 리디(대표 배기식)는 숏드라마 플랫폼 ‘칸타(Kanta)’를 통해 기존 예능·드라마 포맷을 활용한 IP 확장 전략을 앞세워 글로벌 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있다고 9일 밝혔다.

리디는 MBC 일요 예능 ‘심야괴담회’의 인기 에피소드인 ‘살목지’를 숏드라마 형식으로 각색한 ‘사람을 먹는 늪: 수살귀의 원념’을 ‘칸타(Kanta)’를 통해 일본에 선공개한다. MBC와 CAC코퍼레이션이 공동 제작한 이번 작품은 예능 IP를 드라마 문법으로 재해석해 숏드라마 스토리의 확장성을 보여주는 사례로 주목받고 있다.

지난 8월 개그맨 정준하와 그룹 에이티즈 윤호가 출연한 오피스 액션물인 ‘전자두뇌 정과장’은 공개 당일 ‘칸타(Kanta)’ 플랫폼 1위를 기록했으며, 신규 유저 수가 전일 대비 약 200% 증가했다. 이어, 오는 12일에는 카라 출신 배우 강지영이 주연을 맡은 판타지 복수극 ‘흡혈과외 선생이 입주했습니다’가 공개될 예정이다. 흡혈귀 설정과 강렬한 볼거리를 더해 기대감을 모으고 있다.

리디 관계자는 “‘칸타(Kanta)’는 새로운 IP를 발굴하는 동시에 기존 인기 IP를 숏드라마로 재해석해 장르적 스팩트럼을 넓혀가고 있다”며, “이 같은 IP 다각화와 현지화 전략을 통해 글로벌 이용자들에게 폭넓은 K콘텐츠 경험을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.