지쿠, 서울시 '에너지·기부라이딩' 시즌2 참여

퍼스널 모빌리티(PM) 공유 서비스 '지쿠' 가 한국에너지공단, 서울특별시(따릉이), 서울에너지공사와 함께 '에너지·기부라이딩 시즌2(하반기 시즌)' 캠페인에 참여한다고 9일 밝혔다. 지쿠는 지난해 상·하반기와 올해 상반기에 이어 해당 캠페인에 지속 참여하고 있다.
이번 에너지·기부라이딩 시즌2는 9월 1일부터 10월 2일까지 한 달간 평일 출퇴근 시간(오전 5시~11시, 오후 5시~11시)에 진행된다. 서울시 내에서 지쿠 전기자전거를 이용한 주행 기록이 자동으로 참여 실적으로 인정되며, 총 주행 거리 1km당 1원의 기부금이 적립돼 한국에너지공단을 통해 사회복지시설에 전달된다.
지쿠는 지난 2025년 시즌1 (상반기 시즌, 4월 28일~5월 30일)에서 참가자 5만4천여 명이 약 20만 건의 주행을 기록하며, 서울시 내 화석연료 차량 이용을 대체하는 성과를 거뒀다. 총 이동 거리는 서울에서 부산을 380회 왕복한 거리에 해당하는 약 29만6천km로, 시민들의 일상 속 친환경 이동 문화 확산을 보여주는 지표가 됐다.
참여자에게는 다양한 경품이 제공된다. 최다 참여 이용자 상위 10명에게는 신세계 상품권 10만원권 등 상품이 주어지며, 최장 거리 이용자 상위 10명과 추첨을 통해 선정된 100명에게는 지쿠 이용 쿠폰이 차등 지급될 예정이다.
관련기사
- 지바이크-부산경찰청, ‘PM 안전모 부착’ 시범사업 추진2025.08.29
- 지바이크, ‘지쿠 국토종주 콘텐츠 공모전’ 성료2025.08.20
- 지바이크, AI 도우미로 지역 영업소 운영 효율 높였다2025.07.16
- 지쿠, '태그라이드'로 부산 대중교통-전기자전거 환승 서비스 시작2025.06.26
지쿠를 운영하는 지바이크 윤종수 대표는 "서울시와 다양한 기관이 함께하는 '에너지·기부라이딩'은 친환경 이동을 통해 탄소 배출을 줄이고 기부로 연결하는 뜻깊은 캠페인"이라며 "지쿠도 지난해부터 꾸준히 동참해 온 만큼 이번 시즌2에서도 의미 있는 성과를 만들어가고 싶다"고 밝혔다.
이어 "시즌1에서 5만 명이 넘는 시민들이 참여해 30만km 가까운 거리를 달린 성과를 바탕으로, 이번 시즌에도 더 많은 시민이 함께해 친환경 이동 문화 확산에 기여하길 기대한다"고 덧붙였다.