아이폰17, 배터리 용량 커진다…그런데 얼마나?

애플이 선보일 아이폰17 시리즈의 배터리 용량이 전작보다 개선될 것이란 전망이 나왔다고 폰아레나 등 외신들이 8일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 IT 팁스터 쉬림프애플프로(@VNchocoTaco)는 자신의 엑스를 통해 아이폰17 배터리 정보를 공개했다.

아이폰17 프로 렌더링 (사진= 마진부 블로그)

공개한 내용에 따르면 ▲아이폰17 표준 모델 3천692mAh ▲아이폰17 에어 3천36mAh ▲아이폰17 에어(eSIM모델) 3천146mAh ▲아이폰17 프로 3천988mAh ▲아이폰17 프로(eSIM 모델) 4천252mAh ▲아이폰17 프로 맥스 4천823mAh ▲아이폰17 프로 맥스(eSIM 모델) 5천88mAh이다.

작년에 출시된 아이폰16 시리즈의 경우 ▲아이폰16 3천561mAh ▲아이폰16 플러스 4천674mAh ▲아이폰16 프로 3천582mAh ▲아이폰16 프로 맥스 4천685mAh다.

출처=쉬림프애플프로(@VNchocoTaco)

이를 통해 아이폰17 시리즈의 배터리 용량이 이전 아이폰16 시리즈보다 커진 것을 확인할 수 있다. 또, 초박형 모델인 아이폰17 에어의 경우 아이폰16 플러스 모델보다 배터리 용량이 훨씬 작은 것을 확인할 수 있다. 하지만, 하루 전 국내 통신사 자료를 통해 공개됐던 2천800mAh 배터리보다는 크다.

중요한 점은 애플이 표준 아이폰17 모델을 제외하고 아이폰의 일반 버전과 eSIM 버전 사이에 처음으로 배터리 용량을 차별화해 채택할 것이라는 점이다. 때문에 eSIM 모델이 일반 모델보다 배터리 사용 시간이 더 길수 있다.

초박형 스마트폰 '아이폰17 에어' 모형 (사진=애플인사이더)

주요 경쟁사 제품들의 배터리 용량은 다음과 같다. ▲ 삼성 갤럭시S25 4천mAh ▲ 갤럭시S25 플러스 4천900mAh ▲갤럭시S25 울트라 5천mAh ▲갤럭시S25 엣지 3천900mAh ▲구글 픽셀10 4천970mAh ▲픽셀10 프로 XL 5천200mAh ▲픽셀9a 5천100mAh ▲원플러스13 6천mAh ▲모토로라 엣지(2025) 5천200mAh ▲모토로라 레이저(2025) 4천500mAh다.

배터리 용량만 따지면, 타 경쟁 제품들에 비해 아이폰17 시리즈의 배터리 용량이 다소 적은 편이다.

관련기사

폰아레나는 아이폰17 프로와 아이폰17 일반 모델이 올 하반기 출시될 플래그십폰 중 가장 높은 배터리 사용 시간을 보장한다고 볼 수는 없으나, 전작에 비해서는 훨씬 뛰어난 배터리 성능을 보여줄 것으로 본다고 밝혔다.

하지만, 아이폰17 에어의 경우 그 동안의 전망처럼 배터리 성능이 좋지 않을 가능성이 높다고 설명했다. 하지만, 애플의 배터리 최적화 기술을 고려하면, 아이폰17 에어의 배터리가 약간 더 두꺼운 갤럭시S25 엣지를 능가할 가능성도 있다고 덧붙였다.