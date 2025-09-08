KAI, 임직원 협업 아동과학도서 출간

한국항공우주산업(KAI)은 8일 어린이를 위한 과학도서 '비행기랑 내몸이랑 똑같다고?!'를 출간했다고 8일 밝혔다. 이번 도서는 KAI에서 제작한 최초의 아동용 도서이다.

'비행기랑 내몸이랑 똑같다고?!'는 항공기 정비사 아빠와 소아과 의사 엄마를 둔 주인공 '카이'가 KF-21 속으로 들어가 신비한 친구 '제트'를 만나며 겪게 되는 탐험 이야기를 담은 창작동화다.

왼쪽부터 '비행기랑 내몸이랑 똑같다고?!' 사내저자 이광영 주임, 김성문 수석, 허경환 수석 (사진=한국항공우주산업)

비행기 구조를 유사한 신체에 빗대 쉽게 설명하고 독자가 직접 참여하는 활동페이지, 다양한 항공 분야 직군 소개 등을 담고 있어 어린이들이 자연스럽게 항공 분야 지식을 이해할 수 있도록 돕는다.

항공기 제작의 이야기를 담기 위해 항공기제작 명장 자격을 보유한 35년 경력 김성문 수석과 KF-21 1호기 비행시험을 담당하는 이광영 주임, 임무컴퓨터 SW개발 담당 허경환 수석이 사내작가로 참여해 원고를 작성하고 각종 현실고증을 감수했다.

KAI는 최근 항공우주 분야에 대한 관심이 커지는 만큼 미래 인재로 자라날 아이들이 어린 시절부터 항공과 우주에 관한 꿈을 가질 수 있도록 이번 책을 제작하게 됐다.

이번 도서는 KAI 임직원 역량개발 활동인 '구성원 출판제도'를 통해 제작됐다. 구성원 출판제도는 임직원이 업무에서 획득한 지식을 집대성할 수 있도록 도서 제작을 지원하는 제도로 이번 도서는 작년 전사 공모를 통해 선정됐다.

KAI는 2003년 KT-1 기본훈련기의 개발사를 담아 출간된 'KT-1 프로젝트'를 시작으로 이번 도서를 포함해 T-50, 수리온, KF-21 관련 총 21종의 도서를 출간하며 국내 항공분야 전문 지식 확대에 기여해 왔다.

이번 도서는 기존에 KAI에서 출간했던 전문 지식 위주의 기술도서에서 벗어나 지속가능경영의 일환으로 아동과학도서를 제작하며 독자층을 일반인에게로 확대했다는 평가를 받는다.

KAI 관계자는 "국내 유일 항공기개발업체로서 앞으로도 다양한 도서 출간을 통해 국내 항공우주 분야 저변 확대에 기여할 계획"이라며 "향후 추가 시리즈 제작 또는 미래 고객인 해외 어린이를 위한 영문판 발간도 고려 중"이라고 말했다.

KAI는 이번 출간을 기념해 사천시 아동공부방과 전국 어린이도서관 등에 도서를 기증했다. 9월 중 어린이 독자를 위한 온라인 북콘서트와 10월 ADEX에서도 이벤트를 진행할 예정이다.