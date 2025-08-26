KAI 사장 공백 장기화…노조 "산업 차질 우려"

한국항공우주산업(KAI) 차기 사장 인선이 지연되면서 회사는 물론 국가 전략산업인 항공우주산업 전반에 공백과 혼란이 커지고 있다는 지적이 제기됐다.

KAI 노동조합은 26일 성명을 내고 "정부가 더 이상 시간을 허비하지 말고 책임 있는 인사를 통해 조속히 사장 인선을 마무리해야 한다"고 촉구했다.

KAI는 당초 강구영 사장의 임기 만료 시점인 9월 초 전후로 차기 사장 인선이 마무리될 것으로 예상됐다. 그러나 대통령 해외 순방 일정과 최대 주주인 수출입은행장 인선 지연이 겹치면서 지금까지 제자리걸음을 하고 있다.

KAI 본관 전경 (사진=한국항공우주산업)

이로 인해 KF-21 양산 준비, FA-50 수출, 수리온, 유지·보수·정비(MRO) 사업 등 주요 사업이 차질을 빚고 있으며, 수천억 원 규모 수출 협상도 결론을 내리지 못한 상태라고 노조 측은 주장했다.

지난 2분기 매출이 전년 동기 대비 감소한 것과 주가가 불안정한 흐름을 보이고 있는 것도 수출 일정 차질 우려가 영향을 줬다고 덧붙였다.

KAI 노조는 "이는 단순한 인사 지연이 아니라 국가 전략산업을 무너뜨리는 심각한 위기"라며 "사장 공백이 길어질수록 주요 사업은 표류하고 회사와 산업의 위기는 더 깊어진다"고 우려했다.

노조는 이번 사태의 배경에 정치적 요인이 작용했다고 봤다. 성명에서는 "정권과 여당이 KAI를 감사 대상으로 지목하면서 사장을 조기 퇴임시키는 결과를 초래했고, 그 결과 회사를 이끌 리더가 사라졌다"고 꼬집었다.

특히 이재명 대통령이 후보 시절 'AI 기반 K-방산 글로벌 4대 강국(G4)' 실현을 약속했음에도 정작 집권 이후 항공우주산업을 방치하고 있다고 비판했다.

노조는 "사장이 없는 것보다는 있는 것이 낫다"며 "대안도 없이 사장 퇴임을 압박한 정치권과 이를 방치한 정부가 현 사태에 대한 책임을 져야 한다"고 강조했다.

그러면서 "정부는 더 이상 시간을 허비하지 말고 국민과 임직원의 눈높이에 맞는 책임 있는 인사를 통해 사장 인선을 조속히 마무리해야 한다"며 "국가 방위산업의 안정적 발전을 위해 현명하고 신속한 결정을 내려달라"고 촉구했다.