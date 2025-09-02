KAI, 하반기 대졸 신입사원 공개채용

한국항공우주산업(KAI)은 올해 하반기 대졸 신입사원 공개채용을 시작한다고 2일 밝혔다.

이번 채용은 ▲연구개발 ▲생산관리·기술 ▲품질 ▲구매 ▲경영지원 등 전 직군을 대상으로 이뤄진다. 지난 공군과의 KF-21 최초 양산 계약 이후 안정적인 생산 역량 확보를 위해 생산기술 분야와 구매 직무의 채용 비중이 대폭 확대될 전망이다.

KAI 하반기 채용 포스터 (사진=한국항공우주산업)

KAI는 항공우주산업의 글로벌 경쟁 심화 속에서 미래 먹거리 발굴과 새로운 성장동력 확보에 박차를 가하고 있다. 우주, 도심항공교통(UAM), 무인체계 등 차세대 항공우주 분야 신사업 확장을 준비하며 이를 주도할 혁신 인재 확보에 집중한다는 방침이다.

채용 공고와 함께 9월부터는 전국 주요 대학을 직접 찾아가는 캠퍼스 리크루팅 프로그램도 진행된다. 25개 이상의 국내 대학을 방문해 학생들을 대상으로 다양한 채용 정보를 제공한다. 해당 학교 재학생 뿐만 아니라 누구나 참여 가능하다.

캠퍼스 리크루팅 현장에서는 해당 학교 출신 현직자들이 직접 상담에 나선다. 지원자들은 회사 및 직무에 대한 이해도를 높이고 실질적인 입사 준비 전략을 배울 수 있다. 1:1 상담 방식을 통해 자기소개서 작성, 면접 준비 등 맞춤형 노하우를 전한다.

KAI 채용담당자는 "이번 채용은 한국형 전투기 KF-21의 안정적인 공군전력화와 미래 항공우주 사업 확대라는 두 가지 핵심 목표에 맞춰 진행할 것"이라고 말했다.