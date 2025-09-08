앤씨앤, 북미 시장에 '뷰로이드 S1 인피니트' 정식 출시

차량용 영상기기 전문기업 앤씨앤은 자사의 플래그십 대시캠 ‘뷰로이드(Vueroid) S1 Infinite’의 4K 제품을 북미시장에서 온라인 공식 판매한다고 8일밝혔다.

내년 하반기에는 북미 전역의 대형 오프라인 유통채널을 통해서도 판매를 확대할 계획이다.

이번 출시를 계기로 앤씨앤은 그간 ODM 위주의 저마진 사업 구조에서 벗어나, 프리미엄 자사 브랜드 중심의 고마진 사업 모델로 본격 전환하게 된다. 그동안 자체 브랜드를 시도한 적은 있었으나, 이번 S1 Infinite는 최고 사양의 전략 제품으로서 브랜드 비즈니스를 적극적으로 전개하는 출발점이라는 점에서 의미가 크다.

뷰로이드 S1(사진=앤씨앤)

뷰로이드 S1 Infinite는 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2025에서 미국 시사주간지 U.S. News & World Report가 선정한 Coolest Car Tech from CES 2025에 오르며, USA TODAY의 Top 50 Picks for CES 2025 및 CES 2025 테크리셔스 어워드에도 잇따라 선정돼 글로벌 시장에서 주목받는 혁신 제품으로 자리매김했다.

이 제품은 4K 60fps 초고화질 영상 촬영이 가능하며, 앤씨앤의 ISP(이미지 시그널 프로세싱) 튜닝 기술을 활용해 주·야간 모두 뛰어난 화질을 구현한다. 또한 독자 개발한 TFF(Three Free File system)를 적용해 안정적인 영상 저장과 SD 카드 사용성을 크게 향상시켰다.

뷰로이드 HUB 앱과 연동 시 제공되는 AI 번호판 복원 기능과 영상 비식별화 기술은 S1 Infinite만의 차별화된 특징이다. 전자는 식별이 어려운 번호판 이미지를 선명하게 복원해주며, 후자는 영상 속 타인의 얼굴이나 차량 번호판을 자동으로 흐리게 처리해 개인정보를 보호한다.

특히 북미 시장에서 장기간 점유율을 차지해온 중국산 대시캠 대비 영상 품질, AI 성능, 저장 안정성에서 우수한 평가를 받고 있으며, 최근 미·중 관세 분쟁으로 한국산 전자제품이 상대적으로 낮은 관세율을 적용받을 가능성이 높아 가격 경쟁력까지 확보한 상황이다.

현재 미국 대시캠 시장은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 앤씨앤은 이번 S1 Infinite 출시를 시작으로 내년 1분기까지 총 3개의 뷰로이드 신제품을 온라인에 순차적으로 출시할 계획이다. 이를 통해 북미 시장 점유율 확대와 더불어, S1 Infinite를 회사의 성장을 견인할 핵심 제품군으로 육성한다는 전략이다.

회사 관계자는 “뷰로이드 S1 Infinite는 ODM 위주였던 기존 사업 모델을 뛰어넘어, 프리미엄 브랜드 제품으로 고마진 구조를 창출할 수 있는 전략적 전환점”이라며 “북미 시장에서 성공적으로 자리잡은 뒤, 조만간 미국 외 글로벌 시장에도 진출해 뷰로이드 브랜드의 입지를 강화할 것”이라고 말했다.

이번 출시를 통해 앤씨앤의 주력 제품군이 국내 ODM 중심에서 글로벌 자체 브랜드 기반의 고수익성 사업으로 전환되는 계기가 될 것으로 기대된다.