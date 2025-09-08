BNK 피어엑스·디플러스 기아, 2025 LCK 플레이오프 진출 확정

라이엇게임즈는 '2025 LoL 챔피언스코리아(이하 LCK)' 플레이-인을 통해 BNK 피어엑스와 디플러스 기아가 각각 5, 6번 시드로 플레이오프 진출을 확정했다고 8일 밝혔다.

3일부터 7일까지 롤파크 LCK 아레나에서 진행된 플레이-인에서 가장 큰 화제는 BNK 피어엑스의 달라진 경기력이었다. 정규 시즌 라이즈 그룹 2위에 그쳤던 피어엑스는 라이즈 그룹 1위 디플러스 기아와 레전드 그룹 5위 농심 레드포스를 연파하며 플레이-인 1위로 플레이오프에 합류했다.

피어엑스는 플레이-인 내내 상대의 허를 찌르는 밴픽 전략을 구사했고, 코칭 스태프의 의도를 선수들이 플레이로 완벽하게 구현해냈다. 디플러스 기아와의 첫 경기에서는 풀 세트 접전 끝에 승리했다. 신인왕 '디아블' 남대근의 카이사가 2세트에서, '랩터' 전어진의 나피리가 3세트에서 각각 활약했으며, 5세트에서는 트위스티드 페이트를 통한 유연한 운영으로 상대 핵심 챔피언 카밀을 무력화시키며 승기를 굳혔다.

2025 LCK 플레이-인 결과.

지난 5일 농심 레드포스와의 플레이오프 5번 시드 결정전에서 피어엑스의 경기력은 한층 업그레이드됐다. 불리한 초반 상황을 뒤집는 집중력으로 1세트 승리를 챙긴 뒤, 2세트에서는 전어진의 신 짜오가 뛰어난 경기력을 선보였다. 4세트에서는 상대가 선택한 미드 스몰더를 지속적으로 압박하며 승리를 따냈다.

이어 7일 플레이-인 최종전에서는 디플러스 기아가 농심 레드포스를 3대0으로 완파하며 플레이오프행 막차에 올랐다. '쇼메이커' 허수의 오리아나가 1세트에서 연달아 쓰러지며 어려운 시기를 보냈지만, 후반으로 끌고 가며 역전승을 따냈다. 2세트에서는 '시우' 전시우의 오로라가 전장을 지배했고, 3세트에서는 대형 오브젝트 싸움에서 연달아 승리하며 세트 스코어 3대0으로 마무리했다.