"정보보호 표준 협력"...TTA, '소사이어티' 행사 개최

한국정보통신기술협회(TTA, 회장 손승현)는 과학기술정보통신부), 개인정보보호위원회와 함께 '정보보호 소사이어티'를 개최하고, 정보보호 분야의 관련 부처 간 표준 협력을 위한 소통 플랫폼을 구축했다고 7일 밝혔다.

이번 소사이어티는 지난 5일 상연재 서울역에서 열렸다. 두 부처와 TTA, 정보통신기획평가원(IITP), 한국인터넷진흥원(KISA), 개인정보보호협회(OPA) 등 유관기관과 각 부처 소관 포럼 전문가 약 30여 명이 참석했다.

행사는 분산신원증명(Decentralized Identifier, 이하 DID)과 개인정보보호 기술 분야의 공동 성과를 도모하고 상시적인 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 특히 공동 표준 추진 아이템을 발굴하고, 부처별 역할 분담을 협의하는 데 중점을 뒀다.

TTA가 주관한 정보보호 소사이어티 행사가 5일 상연재 서울역에서 열렸다.

발표 세션에서는 각 부처 산하기관과 포럼의 표준화 추진 현황을 공유했다. 디지털신원기술표준포럼이 글로벌 사실표준화기구 DIF(Decentralized Identity Foundation)의 최신 표준화 이슈를 소개했고 ▲분산신원증명기술및표준화포럼은 모바일 신분증, 디지털지갑 등 DID 기반 서비스 사례를 발표했다. 또 ▲지능형콘텐츠개인정보보호포럼은 메타버스 환경에서 요구되는 개인정보보호 과제를 제시했고 ▲개인정보기술포럼은 AI 대전환(AX)에 대응하기 위한 개인정보보호 프레임워크의 추진 현황과 활용성을 공유했다.

이어진 참석자 토의에서는 국내 산업 생태계 발전을 위한 정책 제언을 비롯해 DID 및 개인정보보호 관련 공동 표준 추진 아이템 발굴, 합동 워크숍 및 정례회의 개최 등 관련 부처 간 표준 개발 협력 방안에 대해 심도 깊은 논의를 진행했다.

이 소사이어티는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 ‘정보통신방송 표준개발지원사업'의 일환으로 마련됐다.

TTA 손승현 회장은 “관련 부처가 함께하는 정보보호 소사이어티는 분산된 역량을 하나로 모아 시너지를 창출하는 소중한 기회”라며 “이번 논의를 통해 도출된 협력 방안들이 정보보호 분야의 표준을 한 단계 발전시키고, 나아가 국민의 개인정보를 더욱 안전하게 보호하는 기술의 기반이 되기를 기대한다”고 밝혔다.