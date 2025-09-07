AI로 조선소 혁신…HD현대로보틱스, 산업 현장 자동화 앞장

HD현대로보틱스가 산업 현장 미래를 바꿀 첨단 기술을 공개했다.

HD현대 그룹의 로봇 전문 계열사인 HD현대로보틱스는 지난 3일부터 5일까지 서울 마곡 코엑스 컨벤션센터에서 열린 '산업AI 엑스포 2025'에 참가해 AI와 로봇을 결합한 다양한 기술을 선보였다.

이번 전시에서 HD현대는 '사람 중심 스마트 산업 환경'을 주제로, 인공지능을 기반으로 한 차세대 기술이 제조업의 안전성과 효율성을 동시에 끌어올릴 수 있다는 청사진을 제시했다.

HD현대가 산업AI 엑스포에서 선보인 AI 용접불량 제어 시스템 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

HD현대로보틱스가 공개한 핵심 기술은 조선소와 산업 현장의 자동화·지능화를 위한 AI·로봇 융합 솔루션이다. 고난도 용접 작업을 자동화해 품질을 높이는 AI·로봇 융합 용접 솔루션이 대표적이다.

현장 특유의 용어와 사투리까지 실시간으로 표준어로 바꿔주는 HD에이전트, 장비 상태를 AI로 모니터링하고 진단하는 HiCBM, 디지털트윈 기반의 HiCAMS 안전 관제 시스템 등도 소개했다.

이 밖에도 이와 함께 ▲미래형 무인함정 ▲AI 기반 항로 최적화 솔루션 '오션와이즈' ▲강화학습 기반 건설장비 '리얼-X' 등을 선보이며 해상과 육상 산업 전반으로 확장 가능한 기술력을 선보였다.

HD현대로보틱스는 그룹 차원 AI 전략을 실현하는 핵심 기업으로서 산업용AI 로봇 실현을 위한 인지-판단-실행 전과정을 자동화한 로봇 기술을 개발하고 있다.

HD현대로보틱스 관계자는 "HD현대 그룹으로서 AI가 빅데이터를 학습해 로봇의 공정 최적화를 이끌고, 조선 생산성과 건조 기간을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다"고 말했다.