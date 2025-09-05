"에듀테크, K서비스로 육성 위해 정부 간섭 최소화 필요"

정부가 ‘AI 강국 도약’을 국정목표로 내세운 가운데, 에듀테크 산업을 K-서비스로 육성하기 위해서는 정부의 간섭은 최소화하고 지원은 강화해야 한다는 목소리가 나왔다. 전문가와 정부 관계자들은 공교육 현장의 활용 확대와 민간 혁신을 뒷받침할 범부처 통합 거버넌스 구축이 시급하다고 입을 모았다.

한국에듀테크산업협회는 지난 4일 국회에서 조국혁신당 이해민 의원과 더불어민주당 김문수 의원, 이훈기 의원, 정진욱 의원과 공동으로 ‘인공지능과 교육, 혼돈을 넘어 미래로: 에듀테크와 교육정책 개선’을 주제로 한 토론회를 개최했다.

이번 토론회는 정부의 국정목표인 ‘AI강국 도약’을 뒷받침할 AI 기반 교육산업의 현황과 과제를 짚고, K-한류를 대표할 글로벌 서비스로 육성하기 위한 정책 방향을 모색하기 위해 열렸다.

AI 에듀테크 토론회 참석자들

“지원하되 간섭 말아야”…정부 역할 최소화 강조

첫 발표에 나선 임걸 건국대 교육공학과 교수는 글로벌 에듀테크 시장이 연평균 16% 이상 성장하는 블루오션임에도, 국내 기업의 74.6%가 연매출 10억원 미만에 머무르고 있다고 지적했다. 그는 “매년 축소·중단되는 정부지원사업으로 인해 산업 생태계가 열악하다”며 정부의 적극적 견인을 주문했다.

노중일 비상교육 글로벌컴퍼니 대표는 “김대중 전 대통령이 강조한 ‘지원하되 간섭하지 말라’는 철학이 에듀테크에도 적용돼야 한다”고 말했다. 그는 정부 주도의 플랫폼 구축을 지양하고, 정부는 방향을 제시하는 역할에 집중해야 한다며 “학교가 선택의 주체가 되고, 민간은 혁신과 서비스의 주체가 돼야 한다”고 강조했다.

부처·산업계·학계 “통합 거버넌스 필요”

패널토론은 고삼석 동국대 AI융합대학 석좌교수를 좌장으로 교육부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 관계자와 산업계·학계 전문가가 참여했다.

교육부 디지털교육기획관 김현주 국장은 “공교육 현장의 활용을 확대하기 위해 ‘에듀집(에듀테크 체험·정보 플랫폼)’을 적극 활용할 것”이라며 AI 인재 양성을 위한 세부 계획을 곧 발표하겠다고 말했다.

과기정통부 이상민 소프트웨어정책과장은 “고등교육에서 AI 활용 역량을 기를 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔고, 산업부 김재준 엔지니어링디자인과장은 “에듀테크 기업은 완성형 서비스보다 빠른 시장 진입과 지속적인 보완을 통해 도전해야 한다”고 강조했다.

안경진 네이버웨일 리더는 “현장 활용도를 높이려면 우수한 제품과 서비스에 대한 정보 전달이 중요하다”며 스타트업과의 협업을 확대하겠다고 말했다.

한국에듀테크산업협회는 “교육부·과기부·산업부가 모두 모인 자리에서 나온 논의를 토대로 정책 사업화를 추진할 것”이라며 “관련 법제도 정비와 범부처 통합 거버넌스 구축을 위해 정부와 국회와 적극 협력하겠다”고 밝혔다.