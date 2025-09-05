美·中에 치인 포르쉐의 위기…CEO 교체 움직임도

독일 스포츠카 업체 포르쉐가 미국 관세와 중국 시장 실패로 수익이 급감한 가운데 독일 대표 기업 집단으로 불리는 독일 닥스(DAX) 지수에서 제외됐다.

5일 업계에 따르면 포르쉐는 오는 22일부터 독일 증시 우량주를 모은 DAX에서 퇴출돼 중형주 지수 MDAX에 편입될 예정이다.

DAX는 독일 상장 기업 중 시가총액 상위 40개 종목으로 구성되는 독일 증시 대표지수다. MDAX는 중형주 50개 종목이 포함된다.

포르쉐는 지난 2022년 상장 이후 기업가치가 780억유로(113조원)으로 책정되면서 유럽 최대 규모 기업공개(IPO)로 평가됐다. 이후 DAX에 포함되면서 견조한 시장 가치를 인정받았다.

실제로 포르쉐는 2021년 연간 영업이익률이 16.5%를 넘어서 18%대를 유지했다. 하지만 지난해 중국 시장에서 판매량이 28% 급락하면서 영업이익률은 14.1%로 떨어졌다. 전체 시장 판매량도 중국을 제외한 전세계 시장 판매량이 증가했음에도 3% 감소했다.

포르쉐는 지난해 역대 최대 신차(파나메라·마칸·타이칸·911)를 선보였지만, 부진한 성과는 주가 하락으로 이어졌다. 포르쉐 주가는 한때 주당 120유로(19만원)대에 머물기도 했지만 현재는 35.69유로(5만7천978원)에 머물고 있다.

올해 들어서도 중국 내 1분기 판매량이 24% 감소했다. 포르쉐 중국 딜러들은 재고 확보를 거부하고 독일 본사에 지원금을 요청하기도 했다. 현지 전기차와 경쟁이 치열한데다 중국 부동산 침체로 인한 사치품 구매 수요가 급격히 줄어들었기 때문이다.

포르쉐는 이 같은 문제를 해결하기 위해 올해 초 독일 내 직원수를 1천900명 감축했으며 2천건의 임시 계약 갱신을 중단했다. 총 4천여개의 직업이 사라진 것이다.

포르쉐는 미국의 유럽연합(EU)산 자동차 관세 부과로 올해 영업이익률 전망치를 5.0∼7.0％까지 낮췄다. 이 같은 결정에 주가가 급락하기도 했다.

한편 포르쉐는 최고경영자(CEO) 교체도 고민하고 있다. 현지 매체들에 따르면 폭스바겐그룹과 포르쉐의 대주주인 포르쉐-피에히 가문이 올리버 블루메의 후임자를 검토하고 있다. 올리버 블루메 CEO는 2015년부터 포르쉐를 이끌어 왔으며 2022년부터는 폭스바겐 CEO도 겸임하고 있다.

폭스바겐 노동자협의회 의장은 "CEO가 (폭스바겐 본사가 있는) 볼프스부르크에서 파트타임 사장으로 일하면서 나머지 시간을 포르쉐에서 보낼 수는 없다"며 "이런 상황은 반드시 끝내야 한다"고 선택을 강요했다.