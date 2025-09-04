벤츠, 80년대 첫 G클래스 모습 담은 25대 한정판 출시…2억1820만원

메르세데스-벤츠코리아는 '45년 전설의 오프로더' G-클래스의 첫 모델을 헌정해 탄생한 한정판 차량 'G-클래스 스트롱거 댄 더 1980 에디션'을 4일 출시했다.

'G-클래스 스트롱거 댄 더 1980 에디션'은 1979년 첫 출시 이후, 1980년대에 온로드와 오프로드 성능을 결합한 독창적인 매력으로 사람들의 마음을 사로잡은 첫 G-클래스 모델 시리즈 W 460를 헌정해 제작된 한정판 모델이다.

차량은 G 450 d와 G 500 두 가지 버전으로 전 세계 총 460대 생산되며, 그 중 한국에는 G 450 d 모델 25대가 판매된다. 가격은 2억1천820만원이다

메르세데스-벤츠 코리아, 신차 출시 기념 차범근, 추신수, 이동휘와 1980년대 G-클래스를 오마주한 차량과의 만남

이번 한정판 모델은G-클래스의 독보적인 첨단 기술 및 주행 성능에 1980년대 W460 시리즈의 대표 모델인 280 GE에서 차용한 3가지 역사적인 색상과 독창적인 디자인 요소, 그리고 특별한 장비 등을 적용해 G-클래스 애호가 및 수집가들의 열망을 만족시킨다.

먼저 차량은 1980년대 당시 G-클래스 최초 컬러 옵션 중 하나였던 ▲'마누팍투어 아가베 그린'(10대) ▲'마누팍투어 크림'(10대) ▲'마누팍투어 콜로라도 베이지'(5대) 총 세 가지 색상으로 제공된다.

그 외 다양한 디자인 요소도 적용했다. 차량의 상징적인 방향지시등은 1980년대 전형적인 오렌지 색상을 특징으로 한다.

빈티지한 외관을 완성하기 위해 차량 전면, 라디에이터 그릴, 범퍼, 휠 아치 및 외부 미러 하우징은 초기 G-클래스의 인상을 반영하는 나이트 블랙 마그노 색상으로 마감했다.

보닛에는 파란 배경에 메르세데스-벤츠 로고와 월계관 문양을 적용한 역사적인 엠블럼 디자인을 얹었고, 차량 후면 문에는 1980년대 메르세데스-벤츠 로고와 에디션 전용 스페어 휠 커버를 장식했다.

이와 함께 차량 외부 사이드 미러에는 로고 프로젝터가 탑재돼 있어, 운전자가 차량 탑승 시 지상에 "G – STRONGER THAN TIME"을 비추며 운전자와 동승자를 맞이한다.

차량 내부의 검은색 가죽 시트 중앙에는 당시 인기 있던 비둘기빛 회색 체크 패턴 직물을 적용했다. 동승자석 쪽 그립 핸들의 트림 몰딩에는 'STRONGER THAN THE 1980s'라는 문구를 새겨 넣었다.

전면 도어 실 패널에는 오스트리아 그라츠 근처 쇼클 산의 지형도를 적용했다. 1979년부터 G-클래스가 뛰어난 오프로드 성능을 입증해온 테스트 트랙을 상징한다. B-필러 하단 '쇼클 인증' 배지는 1980년대 클래식 스타일을 반영했다. 각 차량 센터 콘솔에는 생산대수 문구를 삽입해 희소성을 강조했다.

이와 함께 나파 가죽으로 둘러싼 다기능 스티어링 휠, 슬라이딩 선루프, 부메스터® 3D 서라운드 사운드 시스템 등 G-클래스 고객들의 선호가 높은 다양한 편의 장치들이 탑재됐다.

한편 메르세데스-벤츠 G-클래스는 지난 8월 글로벌 누적 생산 60만대를 돌파하며 새로운 이정표를 세웠다. 차량은 1979년 첫 출시 이후 45년 여간 진화를 거듭하며, 아이코닉한 디자인, 강력한 퍼포먼스 등을 기반으로 독보적인 오프로드 아이콘으로서 매니아들에게서 지속적인 지지를 받고 있다.