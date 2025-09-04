노조 몸살 앓는 현대차, 첫 해외 인베스터데이 연다

현대자동차가 현지화 전략 강화 차원에서 창사 이래 처음으로 'CEO 인베스터데이'를 미국에서 진행한다. 현대차는 최근 美관세 15% 부과, 7년만의 파업 등 여러 경영 리스크에 봉착해 있다. 제너럴모터스(GM)와 협력, 보스턴다이나믹스 상징 추진 등 북미에 선보이는 중장기 전략이 필요했다는 평가다.

4일 업계에 따르면 현대차는 오는 18일(현지시간) 미국 뉴욕 더 셰드에서 '2025 CEO 인베스터데이'를 개최한다고 공시했다. CEO 인베스터데이는 기업의 중장기 전략과 재무 목표를 발표하고, 주요 투자자와 기관과 소통하는 자리다. 현대차가 해외에서 이를 개최하는 것은 창사 이래 처음이다.

현대차가 해외 CEO 인베스터데이를 결정한 것은 미국 시장의 위기감이 가장 컸다는 분석이다. 이미 현대차는 지난 2분기 미국산 외 자동차 및 부품에 25% 관세부과 영향으로 8천282억원의 손실을 봤다. 아직 15%로 낮아진 관세가 적용되지 않아 손실은 지속되는 상황이다.

현대차 대표이사 장재훈 사장이 발표하는 모습. (사진=현대자동차)

앞서 현대차그룹은 올해부터 4년간 미국에 260억 달러(36조1천218억원) 규모를 투자한다고 밝혔다. 연초 발표했던 210억 달러(29조1천816억원)에서 50억 달러(6조9천480억원) 가량이 더 늘어난 규모다.

핵심 기업인 현대차가 미국 인베스터데이에 나선 것은 불확실한 경영 환경에서 차세대 사업 확장 등 장기적인 비전을 보여주기 위한 조치로 해석된다. 현대차그룹이 미국 현지에 투자하는 주요 산업은 로봇, 자율주행, 인공지능(AI), 소프트웨어중심차(SDV) 등이다.

특히 로봇 계열사 보스턴다이나믹스를 2023년과 동일하게 발표 자리에 선보일 것으로 전망된다. 보스턴다이나믹스는 상장을 통한 자금력 확보를 목표로 하고 있기 때문이다. 현대차그룹은 미국에 연 3만대 규모의 로봇 공장도 신설할 계획이다.

현대차는 CEO 인베스터데이가 중장기 전략을 발표하는 만큼 신규 투자 계획을 상세하게 밝힐 것으로 전망된다. 앞서 현대차는 지난해 같은 행사에서 2030년 전기차 200만대·글로벌 555만대 판매, 전기차 21종·하이브리드차 14종 구축 등 중장기 전략 '현대 웨이'를 공개한 바 있다.

HMGMA 차체 공장에서 보스턴 다이내믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟(Spot)’이 차체를 검사하는 모습

현대차는 현재 국내 사업도 위기에 몰린 상황이다. 현대차 노동조합은 올해 임금·단체협약 교섭 난항으로 지난 3일 부분 파업을 실시해 5일까지 총 16시간 파업한다. 현대차 노조가 파업한 것은 7년 만이다. 현대차 노사가 보상과 경영 위기를 두고 팽팽하게 맞서면서 생산 차질은 1천500대에 달할 것으로 전망된다.

이미 현대차는 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 미국 현지로 부품 공급망 변경을 추진하겠다고 밝혔다. 당시 이승조 현대차 재경본부장은 "중장기적으로 연구개발(R&D), 생산, 품질 등 전사 협업과 구조조정 등은 물론 부품 현지화를 추진할 것"이라고 설명했다. 이번 투자 확대 발표에도 명시됐다. 현지 생산도 연 100만대로 갖출 계획이다.

관련기사

한편 국내 생산시설 축소와 미국 시장 확대는 글로벌 완성차들의 핵심 전략으로 부각되고 있다. GM 한국사업장(한국GM)은 지난 5월 부평공장 유후 시설과 국내 직영 서비스센터 9곳을 단계적으로 매각하겠다고 밝혔다. 최근 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안) 통과에도 강한 유감을 표현하기도 했다.

반면 혼다 부품 자회사 히타치 아스테모는 미국 미시간주 디트로이트에 9천500만달러(1천324억원)를 투자해 현지 지사를 신규 설립하고 200개의 일자리를 창출한다고 밝혔다. 일본 로봇 업체 JR오토메이션은 미시간주에 글로벌 본사를 설립하기 위해 7천280만달러(1천15억원)를 투자할 계획이다.