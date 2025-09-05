SDT, 말레이시아 양자 전략·정책 자문위원 맡아

양자표준기술 전문기업 SDT(대표 윤지원)는 나타샤 코박스(Natasha K. Kovacs) 사업전략담당이 말레이시아 국책 연구개발(R&D) 기관 '미모스(MIMOS)'의 최상위 자문 기구인 '티어(Tier)-1 산업 자문 그룹(IAG)' 위원으로 위촉됐다고 5일 밝혔다.

나타샤 코박스 담당은 말레이시아 국가 양자 전략 수립과 제13차 말레이시아 개발계획 과학기술 분야 예산 편성에서 자문 역할을 수행하게 된다.

‘미모스’의 Tier-1 산업 자문 그룹(IAG)은 각 산업 분야 세계적인 리더로 구성된다. MIMOS의 R&D 전략적 방향성과 미래전망, 정책적 자문을 제공한다.

SDT 나타샤 코박스 사업전략담당이 지난 2월 말레이시아 'MIMOS'가 주최한 '퀀텀데이'에서 SDT 정책전략을 발표했다.

자문위원들은 또 ▲전략적 앰배서더 ▲워크숍 리더 ▲미래전망 기여자로 활동한다.

SDT는 이번 IAG 참여로 말레이시아 양자(Quantum), 양자키분배(QKD), 양자내성암호(PQC) 등 핵심 기술 로드맵과 정책 제안서 작성등에 직, 간접적으로 자문하게 됨에 따라 향후 연구 자금 지원이나 국제 공동 프로젝트 정책 환경을 주도적으로 만들어 나간다는 복안이다.

아세안(ASEAN) 지역 정부, 기업, 대학들과 직접적인 교류 기회를 확보해 공동 사업이나 파일럿 프로젝트 등 다양한 파트너십을 구축하는 발판을 마련하고, 이를 통해 단순 기술 공급자를 넘어 산업 생태계를 이끄는 정책 파트너로서 SDT의 위상을 강화한다는 전략이다.

하버드대 출신인 나타샤 코박스 담당은 2021년 SDT에 합류했다. 기업 전략 책임자로 양자 컴퓨팅 허브 구축을 위한 파트너십과 주요 글로벌 전략을 끌어 왔다.

나타샤 코박스 SDT 사업전략담당은 "이번 IAG 참여가 아세안 지역 정부, 기업, 대학들과 직접 소통하고 실질적인 파트너십을 구축하는데 도움이 될 것"이라며 "SDT가 단순 기술 공급자를 넘어 아세안 산업 생태계를 이끄는 정책 파트너로 자리매김하도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

윤지원 SDT 대표는 "동남아시아 양자 기술 생태계에서 정책적 리더십을 확보하는 중요한 계기를 확보했다"며 "SDT가 말레이시아를 거점으로 한국과 글로벌 파트너를 잇는 핵심 연결고리 역할 뿐아니라 나아가 아세안 전체 양자 기술 생태계의 중심 '오케스트레이터'로 자리매김해 나갈 것"이라고 말했다.