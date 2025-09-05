인텔 "美정부 지분매입 대금, 연말 만기 채무 상환에 사용"

인텔이 지난 달 말 미국 정부의 지분 투자로 얻은 57억 달러(약 7조 9천400억원) 중 약 66% 가량인 38억 달러(약 5조 2천972억원)를 올 연말 만기가 돌아오는 채무 상환에 쓸 예정이다.

인텔과 미국 상무부는 지난 8월 말 지분의 10%를 넘기는 대가로 89억 달러(약 12조 3천247억원)를 투자받는 계약을 체결했다. 이어 미국 상무부는 반도체과학법 미지급 보조금 57억 달러(약 7조 9천400억원)를 지급했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관(왼쪽) / 립부 탄 인텔 CEO(오른쪽). (사진=하워드 러트닉 X)

4일(현지시간) 데이비드 진스너 인텔 최고재무책임자(CFO)는 미국 씨티그룹이 개최한 컨퍼런스에서 "미 상무부 보조금은 이미 집행된 22억 달러(약 3조 668억원) 이외에 57억 달러 가량이 남아 있었지만 이를 제대로 받을 수 있을 지 불확실한 상황이었다"고 설명했다

이어 "이미 집행된 22억 달러에는 조건을 만족하지 못할 경우 환수 조항이 있었고 시큐어 인클레이브 프로그램으로 확보한 30억 달러(약 4조 1천820억원) 역시 불확실한 상황이었다. 미국 정부의 지분 투자는 이런 불확실성을 해소했다"고 덧붙였다.

인텔은 미국 정부가 지급한 57억 달러 중 38억 달러(약 5조 2천972억원)를 올해 말 만기가 돌아오는 부채 상환에 활용할 예정이다.

아일랜드 리슬립(Leixlip) 소재 인텔 팹34 클린룸 (사진=인텔)

그는 파운드리 사업 분사 가능성에 대한 질문에 "현재는 투자를 받을 만한 상황이 아니기 때문에 빠른 시일 안에는 일어나지 않을 것이지만 언젠가는 일어날 수 있다"고 설명했다.

인텔은 파운드리 사업을 분사하거나 매각할 경우를 대비해 미국 정부와 일종의 파생상품인 '워런트'(warrant)도 체결했다. 앞으로 5년 안에 인텔 파운드리 지분이 51% 미만으로 내려가면 미국 정부는 인텔 전체 보통주 중 5%를 주당 20달러에 추가 매수할 수 있다.

데이비드 진스너 CFO는 "이런 워런트 조항 때문에 인텔이 매각할 수 있는 파운드리 지분은 전체의 49% 미만이 될 것"이라고 밝혔다.

인텔은 지난 2분기 실적 발표에서 추가 고객사를 확보하지 못할 경우 인텔 14A 공정 개발을 연기하거나 중단할 수 있다고 밝힌 바 있다.

미국 오레곤 주 힐스보로 소재 인텔 시설에 반입된 ASML 고개구율 EUV 장비 '트윈스캔 EXE:5000'. (사진=인텔)

데이비드 진스너 CFO는 "이런 말이 실제로 일어날 가능성은 낮다. 다만 인텔 18A까지 활용하지 않았던 고개구율 극자외선(EUV)을 식각 공정에 활용하는데 웨이퍼 생산 비용이 상승할 것"이라고 설명했다.

인텔은 전임 CEO인 팻 겔싱어가 '종합반도체기업(IDM) 2.0'을 내세운 이후 제품 생산에 내부 파운드리와 외부 파운드리를 모두 활용하고 있다.

관련기사

인텔 코어 울트라 200V(루나레이크) / 200H(애로우레이크) 프로세서. (사진=지디넷코리아)

지난 해 하반기부터 올 상반기까지 출시된 코어 울트라 시리즈2 프로세서는 모두 대만 TSMC를 활용했다.

데이비드 진스너 CFO는 "모두가 알다시피 TSMC는 인텔의 좋은 협력사이며 앞으로도 계속해서 TSMC를 활용할 것이다. 현재 전체 제품의 30%가 TSMC를 활용하지만 이 비중은 앞으로 내려가게 될 것"이라고 밝혔다.