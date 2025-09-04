한화오션 거제사업장 사망 사고 사과…"재발방치책 마련할 것"

김희철 대표 사과문 발표

디지털경제입력 :2025/09/04 15:58

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한화오션은 경남 거제사업장에서 브라질 국적 선주사 감독관이 사망한 사고와 관련해 조의를 표하고 재발 방지를 약속했다.

김희철 한화오션 사장은 4일 "전날 한화오션 거제사업장에서 브라질 국적 선주사 소속 시험설비 감독관 한 분이 바다로 추락해 운명을 달리 하셨다"며 "삼가 고인의 명복을 빈다"고 밝혔다.

김 사장은 이날 사과문을 통해 "머나 먼 이국 땅에서 생을 마감하신 고인의 유족에게 비통한 마음으로 조의를 표한다"며 "한화오션은 유가족 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한화오션 거제사업장 전경

이어 "브라질 정부와 브라질 선주 측에도 가슴 깊이 안타까운 마음을 전한다"고 애도했다.

김 사장은 "사고 확인 직후 관련 작업을 중단하고 사고 원인을 조사하고 있다"며 "관계 기관에 적극 협조해 사고 원인을 규명함과 동시에  재발 방지책을 적극 마련하겠다"고 전했다.

그는 "회사 구성원들의 안전을 두고는 그 무엇과도 타협하지 않는 마음가짐으로 나아가겠다"고 강조했다.

관련기사

앞서 3일 오전 한화오션 거제사업장 내 브라질 국적 선주사 소속 감독관이 바다로 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 당국은 건조된 해양 구조물의 하중 테스트를 진행하던 중 사고가 발생한 것으로 보고, 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.

한화오션은 이와 관련 이날 오전 8시부터 4시간 동안 거제사업장 가동을 중단하고 특별안전교육·진단을 진행했다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한화오션 사과 조선소 사망사고

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK, 차세대 HBM 상용화 총력…범용 D램 가격 상승 '압박'

AI는 인간 통제 안에 있는 '도구'일까

[이기자의 게임픽] 넥슨 '2025아이콘매치' 흥행 기대↑..."레전드 축구 선수 모인다"

배경훈 장관 "중소기업 위한 GPU 5만장 2028년까지 조기확보"

ZDNet Power Center