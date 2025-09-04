빗썸, KB국민은행 계좌 문의 핫라인 개설

은행계좌 인증, 입출금 제한 등 불편사항 민원 처리 지원

디지털경제입력 :2025/09/04 13:23

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

빗썸이 이용자 편의성 강화를 위해 제휴은행인 KB국민은행 계좌 관련 문의와 불편사항 처리를 전담하는 '24시간 핫라인' 접수 채널을 개설했다고 4일 밝혔다.

이번 은행 계좌 전담 핫라인 개설은 이용자들이 은행 실명계좌 연동으로 겪을 수 있는 어려움을 해결하기 위해 마련된 조치다.

이에 따라 앞으로 빗썸 고객들은 ▲신규 및 기존 계좌 연결 ▲계좌 개설 제한에 따른 빗썸 거래 제한 ▲원화 입출금 제한 문제 등 KB국민은행 계좌와 관련된 민원 발생 시, 전담 고객센터 또는 빗썸 공식 카카오톡 채널을 통해 24시간 상담을 받을 수 있게 됐다.

빗썸 관계자는 "고객들이 은행 계좌 연동에서 겪을 수 있는 불편함을 줄이기 위해 접수 전담 채널을 오픈했다“면서 "어떤 상황에서도 고객들이 어려움을 겪지 않도록 편의성 개선에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

관련기사

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
빗썸 KB국민은행

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK, 차세대 HBM 상용화 총력…범용 D램 가격 상승 '압박'

AI는 인간 통제 안에 있는 '도구'일까

[이기자의 게임픽] 넥슨 '2025아이콘매치' 흥행 기대↑..."레전드 축구 선수 모인다"

배경훈 장관, "AI로 바이오·반도체·에너지 R&D 대혁신 시동"

ZDNet Power Center