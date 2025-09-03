빗썸, 심야 시간 '100분 서비스 지연' 사과...보상 절차 시작

빗썸이 지난 2일 밤부터 3일 새벽까지 이어진 긴급 시스템 점검으로 인한 서비스 일시지연에 대한 보상 절차에 들어갔다.

빗썸은 지난 2월 오전 11시 30분경부터 약 100분간 긴급 시스템 점검을 진행했다.

또한 시스템 점검이 진행되는 동안 빗썸 웹사이트와 모바일 앱 모두에서 모든 가상자산 거래가 중단됐다.

빗썸 BI.

빗썸 관계자는 해당 시스템 점검이 거래 체결 시스템 오류를 개선하기 위한 것이라고 설명했다.

빗썸은 3일 시스템 점검 관련 사과문을 통해 피해보상 절차를 시작한다고 밝혔다.

이를 위해 오는 10월 2일까지 피해보상 신청 접수를 진행한다. 이번 서비스 점검으로 피해를 입은 빗썸 이용자는 상담센터(유선, 채팅, 게시판) 또는 오프라인 고객센터를 통해 피해보상을 신청할 수 있다.

보상 심사결과는 신청일로부터 15영업일 이내 완료 후 통지되며 사실관계 확인이 필요한 경우에는 최대 30영업일까지 심사가 지연된다.

심사결과에 대한 이의제기 기간은 보상 심사결과 통지일로부터 10영업일이며 이의제기 기회는 2회까지 가능하다. 보상급 지급은 심사결과 통지일로부터 20영업일 이내에 이뤄진다.

빗썸 관계자는 "이번 시스템 오류를 면밀히 파악해 재발 방지에 만전을 기하겠다"라고 말했다.