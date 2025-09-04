HK이노엔‧한국화이자제약, 코로나19 백신 국가접종예방사업 유통 계약

HK이노엔과 한국화이자제약이 2025~2026절기 코로나19 백신 ‘코미나티 엘피에이트원프리필드시린지’의 국가예방접종사업(NIP) 대상 코프로모션 계약을 체결했다.

HK이노엔은 지난해 ‘코미나티제이엔원주’의 민간 시장 유통을 맡은 바 있다. 최근에는 약 2천억 원 규모의 고위험군 대상 국가예방접종사업 유통도 담당하고 있다. 이번 코프로모션 계약 체결로 양사는 NIP 대상 프로모션의 영역까지 협력을 강화하게 됐다.

(왼쪽부터) 오동욱 한국화이자제약 대표, 곽달원 HK이노엔 대표. (사진=HK이노엔)

식품의약품안전처는 12세 이상에 대한 코로나19의 예방을 적응증으로 ‘코미나티 엘피에이트원프리필드시린지’을 허가했다. 이 백신은 0.3mL를 1회 투여하며, 이전에 코로나19 백신을 접종받으면 마지막 접종일로부터 최소 3개월 이후에 투여해야 한다.

곽달원 HK이노엔 대표는 “코미나티 엘피에이트원프리필드시린지의 공급과 공공보건 향상에 기여할 것”이라고 밝혔다. 오동욱 한국화이자제약 대표도 “코로나19 백신 공급으로 65세 이상 고령층과 면역저하자 등 고위험군 보호에 기여하겠다”라고 전했다.