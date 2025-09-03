마샬, TV 사운드바 '히스턴 60' 출시…109만원

음향기기 업체 마샬은 소형 TV 사운드바 '히스턴 60'과 강력한 저음을 구현하는 서브우퍼 '히스턴 서브 200'을 출시한다고 3일 밝혔다.

히스턴 60은 다양한 TV 크기에 맞게 설계돼 공간 활용에 최적화된 사이즈와 강력한 사운드를 제공한다. 돌비 애트모스를 지원해 음악과 영화에서 입체적인 몰입감을 구현한다. 색상은 블랙과 크림 두 가지로 출시된다.

벽걸이 또는 테이블 설치가 가능한 듀얼 마운트 옵션을 제공하고, 로고와 컨트롤 패널은 자석식으로 탈부착할 수 있어 설치 환경에 맞게 깔끔하게 연출할 수 있다.

외형은 마샬 디자인 정체성을 그대로 이어간다. 텍스처가 살아있는 PU 가죽, 프렛 디테일, 직관적 컨트롤이 특징이다.

전면을 향한 드라이버와 특수 설계된 웨이브가이드로 배치 방향에 구애받지 않고 균형 잡힌 사운드를 경험할 수 있다. 컨트롤 패널과 로고는 뒤집을 수 있어 다양한 설치 각도에서도 깔끔한 외형을 유지한다.

연결성도 강화됐다. 와이파이를 통해 에어플레이, 구글캐스트, 스포티파이 커넥트, 타이달 커넥트 등을 지원한다. 오라캐스트를 포함한 최신 블루투스 5.3 기술도 탑재됐다.

마샬 앱과 연동하면 프리셋을 맞춤 설정하고 이퀄라이저(EQ)를 정밀하게 조정할 수 있다. 영화와 음악, 음성, 야간 등 상황별 사운드 모드로 감상 환경을 최적화할 수 있다

히스턴 서브 200은 히스턴 시리즈의 저음을 확장하는 전용 서브우퍼다. 블랙과 크림 두 가지 색상으로 출시되며, 블루투스 LE 오디오 기반 무선 연결을 지원해 공간 어디에나 자유롭게 배치할 수 있다.

두 개의 5.25인치 우퍼와 클래스 D 앰프가 깊고 웅장한 저음을 구현한다. 히스턴 60과 조합해 이용할 수 있다.

두 제품 모두 장기간 사용할 수 있도록 부품 교체가 가능하다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통한 최신 소프트웨어 지원과 마샬 공인 수리 서비스로 내구성을 강화했다.

또한 본체 플라스틱 소재에 재활용 플라스틱을 사용하고 PVC를 배제하는 등 지속 가능성을 고려한 설계가 적용됐다.

가격은 히스턴 60이 109만원, 히스턴 서브 200은 79만원이다. 오는 23일부터 공식 온라인몰에서 정식 판매를 시작한다.