[인사] 문화체육관광부

◇과장급 

▲ 문화예술정책실 문화예술교육과장 김현정 ▲ 콘텐츠정책국 문화기술투자과장 김경환

