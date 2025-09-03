국립공원공단, 일터안전관리관 발대식…안전한 일터를 향한 새출발

디지털경제입력 :2025/09/03 18:13

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국립공원공단(이사장 주대영)은 지난 2일 소백산생태탐방원에서 산업재해 예방과 안전문화 확산을 위해 ‘일터안전관리관 발대식’을 개최했다고 밝혔다.

일터안전관리관은 사업장 안전관리 책임과 인센티브를 부여해 안전보건 업무를 중점적으로 추진할 수 있는 직원을 지정하고 관리하는 제도다.

주대영 국립공원관리공단 이사장(맨 앞줄 오른쪽)과 일터안전관리관들이 발대식에서 임명장을 들어 보이고 있다.

이날 발대식에서는 국립공원공단 소속 전 사업장 안전보건담당자를 일터안전관리관으로 지정하고 뱃지를 수여히고 선서문을 낭독했다. 일터안전관리관은 국립공원 현장에 안전문화가 정착될 수 있도록 결의를 다짐했다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “이번 발대식을 기점으로 모든 일터에서 근로자의 생명과 건강이 최우선이 되는 문화가 정착돼 안전한 국립공원 조성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

관련기사

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국립공원공단 안전문화 일터안전관리관 국립공원 발대식

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부 AI 예산 역대 최대…소프트웨어·클라우드 투자는 '실종'

백종원 "점주 안정이 곧 본사 성장"…사재 100억·상생위 지원 병행

'전승절 열병식' 시진핑 의전차 주목…중국판 롤스로이스라는데

LG엔솔, 벤츠 전기차에 배터리 공급계약...15조 규모 추정

ZDNet Power Center