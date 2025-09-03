국립공원공단, 일터안전관리관 발대식…안전한 일터를 향한 새출발

국립공원공단(이사장 주대영)은 지난 2일 소백산생태탐방원에서 산업재해 예방과 안전문화 확산을 위해 ‘일터안전관리관 발대식’을 개최했다고 밝혔다.

일터안전관리관은 사업장 안전관리 책임과 인센티브를 부여해 안전보건 업무를 중점적으로 추진할 수 있는 직원을 지정하고 관리하는 제도다.

주대영 국립공원관리공단 이사장(맨 앞줄 오른쪽)과 일터안전관리관들이 발대식에서 임명장을 들어 보이고 있다.

이날 발대식에서는 국립공원공단 소속 전 사업장 안전보건담당자를 일터안전관리관으로 지정하고 뱃지를 수여히고 선서문을 낭독했다. 일터안전관리관은 국립공원 현장에 안전문화가 정착될 수 있도록 결의를 다짐했다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “이번 발대식을 기점으로 모든 일터에서 근로자의 생명과 건강이 최우선이 되는 문화가 정착돼 안전한 국립공원 조성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.