"협동로봇 솔루션 다양화해야…그리퍼 협력 필수적"

"협동로봇은 다양한 영역으로 적용될 범용성이 높으면서도 사용하는 현장마다 요구사항이 까다롭습니다. 어디든 바로 가져다 쓸 수 있는 솔루션을 개발하는 노력이 필요하다고 봅니다."

정병찬 한화로보틱스 대표는 3일 신라호텔에서 열린 국가로봇테스트필드 기술교류 세미나에서 협동로봇 솔루션 확대 필요성에 대해 이같이 설명했다.

정 대표는 "대부분 로봇 회사들이 하드웨어 플랫폼 만드는 데 집중하고 있지만, 실제 로봇 사용자가 쓰기까지 부수적 노력들이 많이 필요하다"고 말했다.

정병찬 한화로보틱스 대표(왼쪽 두 번째)가 3일 신라호텔에서 열린 국가로봇테스트필드 기술교류 세미나에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

특히 제조 업계에 협동로봇을 도입하는 사례가 늘어나면서 각 현장에 맞는 시스템 통합(SI) 중요성이 더욱 주목받고 있다.

조선업에서는 가볍게 들고 쓸 수 있는 로봇이, 반도체 업계에서는 청정 환경을 보장하는 로봇이 필요하다. 휴게소 조리 환경처럼 특수한 분야에서도 로봇 기술이 새로운 가능성을 보여주고 있다.

정 대표는 "협동로봇이 단지 팔 영역에 머무르지 않고 모빌리티나 그리퍼 업체와의 협업이 필수적이 되고 있다"며 "모든 걸 기업에서 할 수도 없고 학계에서의 다양한 시도도 필요하다"고 전했다.

이어 휴머노이드 로봇의 활용 가능성에 대해서도 언급했다. 그는 "휴머노이드는 가정 서비스 영역보다는 제조업에서 먼저 쓰일 가능성이 높다"며 "가격과 생산성 측면에서 기존 설비를 뛰어넘을 수 있을지를 면밀히 고민해야 한다"고 강조했다.

그는 "로봇은 내구성과 안정성 확보 없이는 실제 시장에서의 확산이 어렵다"고 지적했다. 실제로 일부 중국 기업의 경우 휴머노이드 보증 기간이 8개월에 불과해 내구성 문제가 심각하게 드러나고 있다고 설명했다.

안전성 역시 핵심 과제로 꼽혔다. 정 대표는 국제표준화기구(ISO)에서 관련 규격인 'ISO 25785-1'이 제정 중이라는 점을 소개했다.