LG엔솔, 벤츠 전기차에 배터리 공급계약...15조 규모 추정

LG에너지솔루션이 메르세데스 벤츠와 전기차 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다.
유럽에선 2028년 8월부터 2035년 말까지 총 32GWh 규모 배터리를 공급한다. 미국에선 2029년 7월30일부터 2037년말까지 총 75GWh 규모 배터리를 공급키로 했다.
양사는 경영 상 비밀유지를 이유로 계약 금액을 밝히지 않았으나, 업계에선 이번 계약에 따른 배터리 공급 규모를 고려하면 약 15조원 내외가 될 것으로 추정한다.
이번 계약으로 LG에너지솔루션이 벤츠에 공급하는 배터리는 46시리즈(지름 46mm 원통형 배터리)인 것으로 알려졌다. 지난해 10월 양사가 밝힌 전기차 배터리 공급 계약도 46시리즈 배터리 수주 건으로 업계는 보고 있다.
