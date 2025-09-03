LG엔솔, 벤츠 전기차에 배터리 공급계약...15조 규모 추정

LG에너지솔루션이 메르세데스 벤츠와 전기차 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

유럽에선 2028년 8월부터 2035년 말까지 총 32GWh 규모 배터리를 공급한다. 미국에선 2029년 7월30일부터 2037년말까지 총 75GWh 규모 배터리를 공급키로 했다.

양사는 경영 상 비밀유지를 이유로 계약 금액을 밝히지 않았으나, 업계에선 이번 계약에 따른 배터리 공급 규모를 고려하면 약 15조원 내외가 될 것으로 추정한다.

LG에너지솔루션 미시간 홀랜드 공장 전경

이번 계약으로 LG에너지솔루션이 벤츠에 공급하는 배터리는 46시리즈(지름 46mm 원통형 배터리)인 것으로 알려졌다. 지난해 10월 양사가 밝힌 전기차 배터리 공급 계약도 46시리즈 배터리 수주 건으로 업계는 보고 있다.