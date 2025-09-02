라인게임즈 '창세기전 모바일', 신규 캐릭터 '회색기사단 G.S' 등장

라인게임즈(공동대표 박성민, 조동현)는 2일 미어캣게임즈(대표 남기룡)에 개발한 모바일 SRPG ‘창세기전 모바일: 아수라 프로젝트(이하 창세기전 모바일)’에 신규 캐릭터 및 메인 스토리 추가 등 콘텐츠를 업데이트했다.

먼저 이번 업데이트로 신규 캐릭터 ‘회색기사단 G.S’가 등장했다. ‘회색기사단 G.S’는 ‘G.S’의 이격 캐릭터로, 비프로스트 레인저 출신이다. 전투 시 초필살기 ‘회영승천무’를 사용하며 함께 업데이트된 전용 무기 ‘잿빛의 맹세’를 장착하면 무기 잠재력을 개방할 수 있다.

이와 함께 메인스토리 47장 ‘회색의 기사단’을 공개했다. 또한 캐릭터 ‘한조’와 ‘제인 쇼어’ 2종은 이너브레이크로 발현돼 보다 강력한 성장이 가능해졌다. 이 외에도 월드보스 레이드 콘텐츠 ‘에러코드: 디에네’ 시즌 15가 개막했다.

오는 16일 점검 전까지 풍성한 혜택 이벤트도 진행된다. 먼저 ‘코스모스 디스크 이벤트’를 통해 코스모스 디스크 탐색 후 얻을 수 있는 ‘디스크 주화’를 모아 교환 상점에서 ‘캐릭터 소환권’과 ‘투명한 오팔, ‘장신구 조각 상자’, ‘방어구 재련석 선택 상자’ 등으로 교환할 수 있다.

‘행운의 돌림판’ 이벤트도 진행된다. 이용자는 돌림판 진행도에 따라 ‘전설 등급 룬’을 확정적으로 획득할 수 있으며, ‘프로필 및 캐릭터 선택권’과 ‘특별 테두리’ 등을 보상으로 얻을 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이 밖에도 ‘신규 캐릭터 성장 지원 이벤트’가 진행돼 ‘회색기사단 G.S’ 획득 후 주어진 성장 미션을 달성하면 ‘SD 회색기사단 G.S 프로필’과 ‘랭크업 재료’, ‘전직 재료’ 등이 보상으로 제공된다. 끝으로 ‘한조’와 ‘제인 쇼어’ 획득 시에는 이너브레이크 발현에 필요한 ‘기억의 파편’을 추가로 지급한다.