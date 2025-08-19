라인게임즈 '창세기전 모바일', 새 캐릭터 '마녀 카메오 보포트' 추가

라인게임즈(공동대표 박성민, 조동현)는 19일 미어캣게임즈(대표 남기룡)가 개발한 모바일 SRPG ‘창세기전 모바일: 아수라 프로젝트(이하 창세기전 모바일)’에서 신규 캐릭터 ‘마녀 카메오 보포트’ 추가를 비롯한 콘텐츠 업데이트를 실시했다고 19일 밝혔다.

‘마녀 카메오 보포트’는 팬드래건 출신의 천재 마법사로, ‘자유의 불꽃’ 속성이다. 세 가지 원소 마법을 활용한 전투 콘셉트가 특징이며 함께 추가된 전용 무기 엘리멘티아를 장착하면 무기 잠재력을 개방할 수 있다.

해당 캐릭터가 베라모드의 제자가 된 이야기를 즐길 수 있는 신규 코스모스 사가 스토리 ‘스승과 제자’도 공개했다. 이와 함께 알시온 블랙소드와 에리카 마이어스 캐릭터 2종은 이너브레이크로 발현돼 해당 캐릭터를 기존보다 더욱 강력하게 성장시킬 수 있다.

이 밖에도 월드보스 콘텐츠 ‘에러코드: 디에네’는 시즌 14를 시작했으며, 다양한 전략성을 시험해볼 수 있는 콘텐츠인 ‘시뮬레이션 트레이닝’의 7단계 신규 스테이지가 추가됐다.

다음 달 2일 점검 전까지 다양한 혜택 이벤트도 실시된다. 먼저 ‘천재 마녀의 빙고 이벤트’에 참여하면 이벤트 주화인 ‘다원소 결정’을 획득할 수 있으며, 이를 통해 ‘캐릭터 소환권 100장’, ‘투명한 오팔’, ‘재련석 선택 상자’ 등 다양한 상품으로 교환할 수 있다.

같은 기간 ‘마녀 카메오 보포트’ 획득 후 성장 미션을 달성하면 ‘SD 프로필’과 ‘랭크업 재료’, ‘전직 재료’ 등을 보상으로 얻을 수 있는 ‘신규 캐릭터 성장 지원 이벤트’가 실시된다. 또한 ‘알시온 블랙소드’와 ‘에리카 마이어스’를 소환으로 획득하면 이너브레이크 발현에 필요한 ‘기억의 파편’을 추가 제공한다.

이 밖에도 ‘기억의 파편(전설)’ 및 ‘비트(게임 재화)’, ‘금빛 무기 상자’, ‘방어구 재련석’, ‘개조석’ 등을 보상으로 획득할 수 있는 ‘특별 데일리 이벤트’와 ‘특별 전투 훈련’을 비롯해 퀘스트를 완료하고 얻은 포인트로 ‘캐릭터 소환권 40장’, ‘방어구 조각 상자’ 등을 얻을 수 있는 ‘포인트 수집 이벤트’도 마련했다.