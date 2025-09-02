넥슨컴퍼니, 2025년 채용형 인턴십 '넥토리얼' 모집

넥슨컴퍼니는 2025년 채용형 인턴십 ‘넥토리얼’ 지원자를 모집한다고 2일 밝혔다.

올해로 5기를 맞은 ‘넥토리얼’은 넥슨컴퍼니를 대표하는 대규모 신입 채용 트랙으로, 6개월간 직무 교육과 네트워킹, 멘토링, 실무 경험을 제공하는 채용형 인턴십이다. 근무 기간 정직원(신입 초임)과 동일한 수준의 급여와 복지가 제공되며, 능력과 자질이 검증된 인원은 정직원으로 전환된다.

올해 ‘넥토리얼’에는 넥슨코리아, 넥슨게임즈, 넥슨유니버스 등 3개 법인이 참여한다. 모집 부문은 ▲게임프로그래밍 ▲게임기획 ▲게임아트 ▲게임사업 ▲해외사업 ▲엔지니어 ▲프로덕션 ▲웹기획 ▲경영지원 등 9개 부문이며, 5년 연속 세 자릿수 규모로 채용한다.

넥슨, 2025년 채용형 인턴십 넥토리얼 공식 이미지.

지원 자격은 게임과 게임산업에 관심이 있는 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업예정자로, 인턴십 기간에 풀타임 근무가 가능한 사람이라면 누구나 지원할 수 있다

관련기사

서류 지원은 오늘부터 오는 15일 오후 5시까지 ‘넥토리얼’ 채용 웹페이지에서 가능하며, 이후 서류 검토와 직무 테스트, 면접 전형을 거쳐 합격자를 선발한다. 합격자는 오는 12월 8일부터 6개월 간 인턴사원으로 근무하게 된다.

넥슨은 2025년 ‘넥토리얼’ 모집과 관련해 6일과 7일 양일간 오전 10시부터 오후 5시까지 판교 넥슨 사옥에서 오프라인 채용설명회 ‘채용의나라’를 개최한다. 참가 신청은 ‘넥토리얼’ 채용 웹페이지에서 가능하다.