넥슨 '카스온라인', PC방 행사 '히어로 케이브' 진행…이용자 소통 강화

넥슨(공동 대표 강대현∙김정욱)은 지난 30일 FPS게임 '카운터-스트라이크 온라인(이하 '카스온라인')' PC방 현장 행사 '히어로 케이브'를 성료했다고 1일 밝혔다.

강남 포탈 PC방에서 진행한 '히어로 케이브' 행사는 '카스온라인' 이용자가 한데 모여 게임을 즐기고 뜻깊은 추억을 쌓을 수 있는 경험을 제공하기 위해 기획했다.

많은 이용자가 PC방을 찾은 가운데 넥슨은 '좀비 클래식' 미니게임, 1 대 1 최강자전, 장패드를 포함한 다양한 굿즈 선물 등 풍성한 규모의 참여 이벤트를 선보였다. 최진혁 카스온라인 디렉터 또한 상주하며 방문객과 소통했다.

넥슨 '카스온라인', 히어로 케이브 진행하며 소통 강화.

더불어 현장에는 최진혁 디렉터와 이용자가 질문과 답변을 나누는 소통의 자리를 마련했다. 게임 이용 경험에 관한 구체적인 후기와 의견이 이어지며 '카스온라인'을 향한 개발진과 이용자의 애정과 관심이 두드러지는 모습을 연출했다.

관련기사

이에 앞서 진행한 1 대 1 최강자전과 '좀비 클래식' 미니게임 결승전은 온라인 생중계로 송출했다. 넥슨은 시청자를 위한 드롭스 및 쿠폰 이벤트로 다양한 게임 아이템 선물도 제공했다.

최 디렉터는 "더운 날씨에도 '히어로 케이브'를 찾아주시고 또 온라인 생중계로 '히어로 케이브'에 관심을 보내주신 카서 여러분께 감사드린다"며 "현장에서 전해주신 다양한 의견과 후기는 정돈 후 홈페이지에 게재해드리고 개발진도 내용에 대해 숙지하여 향후 더 좋은 서비스를 제공해드리는데 참고할 수 있도록 하겠다"고 전했다.