GM, 달 탐사차에 NCMA 배터리 지원한다

GM이 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사차에 니켈코발트망간알루미늄(NCMA) 배터리를 지원한다.

오토레볼루션, 이모빌리티플러스 등 외신에 따르면 GM은 민간 우주 기업 루나 아웃포스트가 미국 항공우주국(NASA)에 납품 준비 중인 차세대 달 탐사차에 NCMA 배터리를 변형해 제공한다고 지난 29일 밝혔다.

지난해 4월 NASA는 오는 2030년 계획된 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스 5호’ 관련 달 탐사차 예비 후보로 루나 아웃포스트 모델을 비롯해 총 3대를 선정했다. 이후 평가 결과에 따라 연말께 최종 모델이 선정될 전망이다.

루나 아웃포스트 주도 프로젝트에서 개발 중인 달 탐사차 프로토타입

GM은 쉐보레 이쿼녹스 EV, GMC 허머 EV 등 전기차에 NCMA 배터리를 탑재하고 있다. NCMA 배터리 특성상 에너지 밀도가 높고 고출력, 장수명을 지원할 뿐만 아니라 사용 가능한 온도 범위도 폭넓다는 점을 내세웠다.

GM에 따르면 이 배터리가 탑재된 달 탐사차는 10년 동안 1만9천마일(약 3만500km)의 주행거리를 보장한다. 일부 배터리셀에 문제가 발생해도 계속 작동할 수 있고, 영하 203도의 극한 상황에서도 작동할 수 있도록 단열 처리가 됐다.

GM은 배터리 외에도 전력 시스템과 차량 섀시, 서스펜션 구성품도 담당한다. 달 탐사차에는 첨단운전자보조시스템(ADAS)도 지원될 예정이다.