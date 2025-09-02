"취준생 주목"...잡플래닛 ‘하반기 공채 원샷원킬 비법' 알려준다

브레인커머스(대표 황희승·윤신근)가 운영하는 커리어 플랫폼 잡플래닛은 취업 준비생을 위한 데이터 기반 맞춤 콘텐츠 ‘하반기 공채 원샷원킬 비법 패키지’를 공개했다고 2일 밝혔다.

이번 패키지는 ▲주요 대기업 분석 및 지원 전략 ▲자소서 문항별 작성 팁 ▲기업별 인적성 대비 전략 ▲실제 면접 질문 모음 등으로 구성됐다.

특히 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG전자·롯데케미칼·포스코홀딩스·한화오션·GS리테일·CJ제일제당·KT 등 10대 대기업의 실제 면접 리뷰 1천593건 가운데 최근 1년(2024~2025)에 진행된 면접 리뷰만을 선별해 직무별로 정리한 데이터가 반영됐다.

또 지원 동기, 성격의 장단점, 직무적 강점 등 자소서 작성용 챗GPT 프롬프트 모음집이 부록으로 제공된다.

패키지는 잡플래닛 프리미엄 멤버십 가입자 전용 혜택으로 제공된다. 멤버십 이용자는 패키지 콘텐츠와 함께 기업 리뷰 열람을 통해 입사 전 조직 문화와 분위기까지 확인할 수 있어, 채용 전략 수립과 기업 정보 탐색을 동시에 할 수 있다.

잡플래닛 관계자는 “공채 준비에서 가장 큰 어려움은 믿을 만한 정보를 찾기 어렵다는 점으로, 잡플래닛은 이에 전·현직자의 실제 데이터를 담은 패키지를 마련한 것”이라며 “앞으로도 취업과 커리어 전반에 걸쳐 실질적인 도움을 주는 정보를 제공하는 플랫폼으로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.