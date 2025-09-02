통합 물류 플랫폼 ‘아르고’, 틱톡과 글로벌 셀러 확장 웨비나 개최

글로벌 통합 물류 플랫폼 ‘아르고’를 운영하는 테크타카가 오는 10일 틱톡과 함께 ‘틱톡으로 여는 K셀러 글로벌 확장 전략’ 웨비나를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 웨비나는 역직구 시장 1조원 시대를 맞아 글로벌 진출을 준비하는 국내 이커머스 판매자들에게 틱톡 기반 물류·마케팅·CRM 실무 노하우를 전하기 위해 마련됐다. 총 4개 세션으로 구성되며 각 분야 전문가들이 핵심 전략을 공유한다.

연사로 나서는 틱톡코리아 송민선 매니저는 ‘틱톡, K셀러 글로벌 진출의 게임 체인저’를 주제로 틱톡샵 최신 트렌드, 숏폼·라이브 커머스 기반 해외 소비자 도달 전략, 틱톡샵 입점 프로세스를 발표한다. 양수영 테크타카 대표는 판매자들이 어려움을 겪는 관세 및 소액면세제도 대응 방안과 아르고의 미국 현지 풀필먼트 최적화를 통한 비용 절감 전략을 소개한다.

웨비나 포스터.(사진=아르고)

이외에도 미국 틱톡샵 공식 파트너사 아웃랜디쉬 안하연 매니저가 ‘미국 틱톡샵 실전 전략’을, 데이터라이즈 박민성 CSO가 ‘틱톡 Ads 기반 자사몰 유입 및 락인 전략’을 발표하며 실질적인 경험과 방법론을 공유할 예정이다.

웨비나는 오는 10일 오후 2시부터 4시까지 온라인으로 실시간 진행되며, 글로벌 이커머스 플랫폼 입점을 준비하거나 관심 있는 기업 담당자라면 테크타카 공식 블로그를 통해 무료로 신청할 수 있다.

양수영 대표는 “이번 웨비나가 K뷰티, 패션 등 다양한 브랜드들의 글로벌 시장 안착에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 셀러들의 스케일업을 지원할 수 있도록 물류 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.

한편 테크타카는 지난해 아르고 풀필먼트 시스템과 미국 틱톡샵 연동을 완료해 국내에서 미국 전역으로 주문을 신속히 처리하고 있으며, 연말까지 일본 틱톡샵 물류 지원으로 서비스를 확대할 계획이다.