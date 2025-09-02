아마존, 뉴질랜드에 6조원 규모 데이터센터 투자

아마존이 뉴질랜드에서 클라우드 서비스(AWS)를 공식 출시한 데 이어 지난 2021년 처음 발표했던 75억 뉴질랜드달러(약 6조1천719억원) 규모의 데이터센터 투자 계획을 다시 꺼냈다.

아마존웹서비스(AWS)는 1일(현지시간) 성명에서 뉴질랜드에서 클라우드 서비스 수요가 빠르게 늘고 있으며, 이를 위해 뉴질랜드 데이터센터 거점을 새로 마련해 규모와 상관없이 모든 기업들이 더 빠르게 디지털 전환을 할 수 있도록 지원하겠다고 설명했다.

투자가 완료되면 데이터센터 건설·운영·유지보수 과정에서 연간 1천명 이상의 정규직 일자리가 생기고, 뉴질랜드 국내총생산(GDP)에 108억 뉴질랜드달러(약 8조8천876억원)이 추가될 전망이다. 외신에 따르면 구체적인 투자 일정은 아직 공개되지 않았다.

아마존 (사진=픽사베이)

외신은 뉴질랜드 정부가 최근 불거진 경기 침체 이후 경제 활력을 불어넣기 위해 외국인 투자를 적극적으로 유치하고 있으며, 이를 위해 프로젝트 인허가 절차를 단축하는 법 개정과 투자자·창업자 비자 제도 조정에 나섰다고 설명했다.

크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리는 오클랜드에서 열린 행사에 참석해 아마존 측이 뉴질랜드에서 건설비가 호주에 비해 20% 비싸다고 보고했으며, 법과 제도를 바꿀 필요가 있다고 말했다.

외신은 행사에 참석한 아마존 경영진과 자문진이 데이터센터 위치 등 구체적 계획에 대해 언급을 피했다고 보도했다.

아마존은 새 리전이 제로와 키위뱅크 등 현지 고객에게 국내에서 직접 데이터 저장과 워크로드 운영이 가능해지며, 더 낮은 지연속도로 새로운 클라우드 서비스와 제품을 빠르게 개발할 수 있다고 설명했다.

럭슨 총리는 이번 투자가 4년 전 발표됐던 계획이 이제 본격적으로 실행에 들어간 것이라고 설명했다. 또한 뉴질랜드에 대규모 해외 투자가 이뤄지는 것은 환영할 일이며, 일자리 창출과 국가 발전을 이끄는 동력이 될 것이라고 강조했다.