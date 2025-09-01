[인사] 세종대학교

◆교원 보직
▲공공정책대학원장 임종수 ▲세종국제대학장 탁진영 ▲국제학부장 이병진 ▲중국통상학전공 주임교수 최필수 ▲국제협력전공 주임교수 Shin Hye Won ▲미디어커뮤니케이션학과장 천정원 ▲호텔관광경영학전공 주임교수 김형곤 ▲외식경영학전공 주임교수 이승주 ▲수학통계학과장 이언경 ▲물리천문학과장 김용선 ▲AI융합전자공학 부학과장 여운영 ▲AI로봇학 부학과장 이진영 ▲건축학과장 권준범 ▲건설환경공학과장 진승섭 ▲우주항공공학전공 주임교수 김해동 ▲항공시스템공학전공 주임교수 이성섭 ▲패션디자인학과장 김숙진 ▲대학원 경영학 주임교수 이창섭 ▲일반대학원 이중언어 단기 석사과정 주임교수 이은미 ▲관광대학원 주임교수 함동철 ▲천문대장 지웅배 ▲일반화학주임교수 장순민 ▲교양영어 부주임교수 박선영 ▲교양영어 부주임교수 Young In Chang ▲Sejong English Zone 매니져 Gordon Maccoy ▲학생성공시험지원센터 주임교수 곽창규 ▲학생성공시험지원센터 주임교수 김미희 ▲온라인 홍보단 주임교수 조재진 ▲문화산업경영 융합전공 주임교수 한송희 ▲뉴미디어퍼포먼스 융합전공 주임교수 이순기 ▲비즈니스 애널리틱스 융합전공 주임교수 홍수정 ▲미디어커뮤니케이션학 영어트랙 주임교수 박가인 ▲경제학 영어트랙 주임교수 허영수 ▲만화애니메이션텍전공 Q-Secan 주임교수 김영미 ▲우주·항공 연구센터장 김오종 ▲Academic Advisor 자유전공학부 주임교수 이수정 ▲Academic Advisor 경상호텔관광계열 주임교수 Silver Chung.