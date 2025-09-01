UL솔루션즈, 의왕 서비스 로봇 시험소 열어

글로벌 안전과학 전문기업 UL솔루션즈는 경기 의왕시에 상업용 및 서비스 로봇 시험소를 열었다고 1일 밝혔다.

이 시설은 UL솔루션즈가 세계에서 처음으로 설립한 상업용 및 서비스 로봇 시험소다. 제조업체가 인간-로봇 상호작용을 포함한 새로운 위험 요소를 정밀하게 파악하고 대응할 수 있도록 최적화된 시험 및 인증 서비스를 제공하기 위해 설립됐다.

UL솔루션즈, 상업용 및 서비스 로봇 시험소 개소 (사진=UL솔루션즈)

시험소는 서비스, 통신, 정보, 교육 및 엔터테인먼트 로봇에 대한 안전 표준인 UL 3300에 따른 준수 여부 테스트에 중점을 둔다. UL 3300은 로봇이 공공 및 상업, 가정 환경에서 사람과 함께 안전하게 작동할 수 있음을 입증하는 표준이다.

UL 3300 표준은 로봇의 크기에 따른 속도 제한과 물체 감지 기능을 갖추도록 요구한다. 주변 사람에게 로봇의 존재와 이동 경로를 알리기 위한 청각 및 시각적 표시기를 의무화한다.

정륜 UL솔루션즈 한국대표는 "로봇 확산 속 시급한 안전 과제를 정확히 진단하고 해결하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것"이라며 "사람과 자산을 보호하면서도 로봇 기술 혜택을 안전하고 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.