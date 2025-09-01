W컨셉, 가을 잡화위크 개최..."모카무스 색 아이템 인기"

패션 플랫폼 W컨셉이 올가을 가방도 ‘모카무스’ 트렌드를 주목해야 한다고 1일 밝혔다.

W컨셉이 최근 2주간(8/15~8/28) 매출 데이터를 분석해보니, 브라운 계열 색상의 가방 매출이 직전 2주 대비 20% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 색상 필터 검색을 통한 브라운, 카멜 색상 조회수는 26%, 스웨이드 관련 검색량은 500% 증가했다.

계절 변화에 맞춰 스타일을 바꾸는 고객들이 증가하고 있는 영향으로 분석된다. 특히 가방, 신발, 액세서리 등 상대적으로 교체 주기가 짧은 패션 아이템을 중심으로 수요가 늘고 있다. 스웨이드 소재 부츠, 가죽 소재 단화, 볼드한 골드 주얼리 등 상품 판매가 늘면서 로퍼, 부츠 등 신발과 14K 골드 주얼리 매출은 각각 70%, 30% 증가했다.

W컨셉

올해의 색으로 꼽힌 ‘모카무스’ 인기가 이어지며 디자이너 백과 신발, 액세서리 브랜드에서는 차분한 색감과 소재를 활용한 신상품이 출시되고 있다. 브라운 계열의 스웨이드, 가죽 소재를 활용한 가방과 신발, 골드 주얼리 등 액세서리 상품이 대표적이다.

이에 맞춰 W컨셉은 오는 7일까지 ‘가을 잡화위크’를 진행한다. 가방, 신발, 액세서리 등 상품의 올가을 트렌드를 확인할 수 있다. 마지셔우드, 로서울, 오스트카카, 마크모크 등 인기 브랜드가 참여하며 최대 72% 할인 혜택을 제공한다.

W컨셉 관계자는 “미리 가을을 준비하는 고객이 늘면서 가방, 신발, 액세서리 위주로 매출이 증가하고 있다”며 “이번 행사에서 가을 신상품과 함께 트렌드를 살펴보길 바란다”고 말했다.