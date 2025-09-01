"엑시노스 2600 칩, 스냅드래곤 8 엘리트 칩보다 빨랐다"

삼성전자의 차세대 엑시노스 2600 칩이 벤치마크 성능 사이트 긱벤치에 등장해 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 칩보다 더 강력한 성능을 보였다고 샘모바일 등 외신들이 최근 보도했다.

삼성전자는 모바일 기기용 새로운 플래그십 칩셋 ‘엑시노스 2600’을 개발 중이며, 일부 국가에서 차세대 스마트폰 ‘갤럭시S26 시리즈’에 해당 칩셋을 탑재할 가능성이 있다.

삼성전자 모바일 AP '엑시노스'(사진=삼성전자)

최근 공개된 긱벤치의 벤치마크 결과는 엑시노스 2600 칩이 퀄컴의 스냅드래곤 8 엘리트 칩을 능가하는 모습을 보여줬다.

IT 팁스터 주칸로스레브(@Jukanlosreve)가 긱벤치에서 포착한 엑시노스 2600칩은 싱글 코어 성능테스트에서 3천309점, 멀티코어 성능 테스트에서 1만1천256점을 기록했다. 이는 지난 7월 처음 공개된 벤치마크 테스트 결과보다 크게 개선된 것으로, 내년에 출시될 갤럭시 S26 시리즈에 기대감을 높여 준다.

엑시노스 2600 칩의 성능 테스트 결과 (출처=긱벤치/주칸로스레브)

이에 반해 갤럭시S25의 스냅드래곤 8 엘리트 칩은 싱글코어 점수 2천900점, 멀티코어 테스트에서 9천300점을 기록했다. 반면 갤럭시Z플립 7에 탑재된 엑시노스 2500 칩은 싱글코어 테스트에서 2천500점, 멀티코어 테스트에서 8천100점을 기록했다.

관련기사

이를 종합하면 엑시노스 2600 칩은 갤럭시S25에 탑재된 스냅드래곤 8 엘리트 칩보다 약 13~17% 더 빠르고, 엑시노스 2500 칩보다는 32~38% 더 빠른 것으로 보인다.

삼성 엑시노스 2600 칩은 2나노 공정으로 제조된 최초의 모바일 시스템온칩이 될 것으로 예상된다. 삼성에 따르면, 엑시노스 2600은 엑시노스 2500 대비 NPU(신경망 처리장치) 성능이 크게 향상되고 온디바이스 인공지능(AI) 지원이 강화될 것으로 예상된다.