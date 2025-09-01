"우체국쇼핑에서 신규 판매 상품 찾습니다"

우정사업본부 산하기관 한국우편사업진흥원은 오는 30일까지 한 달간 지역 특산물과 우수 상품 발굴을 위한 ‘제4차 우체국쇼핑 특산물 신규 모집’을 진행한다고 밝혔다
국내산 농수축산물과 이를 주원료로 한 가공식품, 수공예품을 제조하는 사업자가 대상이며 공고일인 1일 기준 사업자등록 1년 이상이 지나야 한다. 단순 유통 또는 수입업체는 신청할 수 없다.
품질 관련 정부공인인증을 획득하고 우체국 소포우편물 취급이 가능한 상품이어야 모집에 응모할 수 있다.
신청은 우체국쇼핑몰과 한국우편사업진흥원 홈페이지에 게재된 모집 공고를 확인한 뒤, 신청서와 관련 서류를 동봉해 30일까지 우편으로 제출하면 된다.
관련기사
- 우정사업본부, 추석 기념 '우체국 체크카드' 특별 프로모션 진행2025.08.31
- 세계에서 가장 비싼 우표 ‘1센트 마젠타’ 아시나요2025.08.25
- 미국행 소포는 ‘EMS 프리미엄’으로...서류·편지는 그대로2025.08.24
- 관세조치에 美국제우편 접수 단계적 중단..."EMS 프리미엄으로 보내세요"2025.08.21
제출된 상품은 1차 서류심사, 2차 생산 현장 점검, 3차 선정심사를 거쳐 최종 선정된다.
선정된 상품은 내년 1월부터 우체국쇼핑과 전국 우체국을 통해 판매될 예정이다.