우정사업본부, 추석 기념 '우체국 체크카드' 특별 프로모션 진행

과학기술정보통신부 우정사업본부는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘9월 동행축제’와 추석 시즌을 맞아 전통시장 활성화와 내수 회복을 지원하기 위한 ‘우체국 체크카드 특별 프로모션’을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 프로모션은 소비 수요가 집중되는 추석 성수기와 정부 주관 소비 촉진 캠페인을 결합해 우체국 체크카드 사용을 확대하고자 마련됐다. 소상공인의 매출 증대를 기여하는 동시에 이용자에게 실질적인 프로모션을 제공할 방침이다. 운영 기간은 9월 1일부터 10월 12일까지다.

먼저 우체국은 디지털 온누리상품권 리워드 행사를 진행한다. 디지털 온누리상품권 앱에 우체국 체크카드를 등록·충전한 뒤 전국 온누리상품권 가맹점에서 2만원 이상 결제한 1천명을 추첨해 우체국쇼핑 상품권 1만원권을 제공한다.

관련기사

추석 맞이 경품 이벤트로 경품 추첨 행사를 진행한다. 행사 기간에 온·오프라인 전 가맹점에서 우체국 체크카드로 누적 5만원 이상 결제하면 결제 금액 구간별 추첨을 통해 총 650명에게 경품을 지급한다. 경품은 외식상품권 등 생활 밀착형 모바일 쿠폰으로 구성해 만족도를 높일 예정이다. 당첨자는 10월 22일 발표하고, 경품은 10월 29일 지급할 예정이다.

조해근 우정사업본부장은 “중소벤처기업부가 주관하는 동행축제와 추석 시즌을 연계한 이번 프로모션은 우체국 체크카드를 이용하면 다양한 혜택을 제공하고 동시에 소상공인 매출 증대에도 기여할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 다양한 금융서비스를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.