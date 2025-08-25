세계에서 가장 비싼 우표 ‘1센트 마젠타’ 아시나요

우정사업본부는 9월17일부터 닷새간 서울 코엑스 마곡에서 11년 만에 ‘세계우표전시회 필라코리아 2025’를 개최한다고 밝혔다.

세계우표전시회는 우표를 통해 각 나라의 역사와 문화를 홍보하고 국가 간 우취교류 확대와 국민 문화생활 증진을 위해 10년마다 개최하는 국제행사다.

특히 이번 전시회에는 전 세계 65개국에서 출품된 우수한 우표 20여 만장과 함께 가장 희귀하고 값비싼 우표로 평가받는 ‘1센트 마젠타’ 우표가 국내 최초로 전시된다.

‘1센트 마젠타’ 우표는 1856년 영국령 기아나에서 폭풍으로 우표가 공급되지 않아 우체국장이 소량으로 발행해 임시 우표로 사용된 역사를 가지고 있다.

1센트 마젠타 우표

현재 단 한 장만이 남아 있으며, 2021년 뉴욕 소더비 경매에서는 약 830만 달러(한화 약 115억 원)에 낙찰되며 세계에서 가장 비싼 우표라는 기록을 세웠다.

‘우표계의 모나리자’라는 별명을 가지고 있는 진귀한 우표가 우리 국민들에게 처음으로 공개된다.

우리나라 최초 발행 우표인 ‘문위우표’ 등 수억 원을 호가하는 다수의 희귀우표도 함께 전시된다. 이번 전시회를 통해 각각의 우표가 지니고 있는 역사적 가치와 희소성은 물론 우표를 연구하고 수집하는 전 세계의 ‘우취문화’를 만나볼 수 있다는 게 우정사업본부의 설명이다.

전 세계의 다양한 우표뿐만 아니라 가족, 연인, 친구와 함께 전시회를 즐길 수 있도록 로봇이 그려주는 초상화 그리기, AI에게 나만의 우표 추천받기 등 일반 관람객이 즐길 수 있는 다양한 무료체험 공간도 함께 마련된다.

조해근 우정사업본부장은 “세계우표전시회는 우표를 매개로 세계의 역사와 문화를 교류하는 축제의 장”이라며 “이번 전시를 통해 우표의 가치를 새롭게 조명하고 국민들이 일상 속에서 문화를 즐기는 기회를 넓혀가기를 기대한다”고 말했다.