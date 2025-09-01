당첨금 1.3조원 '돈벼락'…역대급 복권 광풍, 어디서?

미국의 대표 복권 파워볼 당첨금이 10억 달러(약 1조 3천억 원)를 돌파하며 역대급 복권광풍에 휩싸였다고 기즈모도 등 외신들이 31일(현지시간) 보도했다.

지난 달 30일 진행된 39회 파워볼 추첨에서도 여섯 개 숫자를 모두 맞춘 복권이 없어 당첨금은 또 다시 이월됐다. 다음 파워볼 추첨은 1일 오후 11시 진행될 예정이다.

미국의 대표적인 로또 복권인 ‘파워볼’의 당첨금이 1조원을 넘겼다. (사진=픽사베이)

이번에 당첨될 확률은 2억9천220만분의 1로, 번개에 맞을 확률보다 훨씬 낮다.

파워볼 측에 따르면 이번에 당첨될 경우 역대 5번째로 큰 당첨금이 될 예정이다. 역대 최고 당첨금은 2022년 11월 캘리포니아주 에드윈 카스트로가 20억4천만 달러에 당첨된 것이다. 가장 최근의 잭팟 당첨자는 지난 5월 31일 캘리포니아주에서 나왔다.

사진=클립아트코리아

파워볼 당첨자는 당첨금 전액을 30년 만기 연금으로 수령하거나, 당첨금의 절반 수준인 4억 9천840만 달러를 일시불 현금을 받을 수 있다. 대부분의 당첨자는 후자를 선택한다.

관련기사

복권 당첨금에는 상당한 세금이 부과되는데, 여기에는 24%의 원천징수세와 연방세 및 주세 등이 포함된다. 하지만 캘리포니아, 플로리다, 뉴햄프셔, 사우스다코타, 테네시, 텍사스, 워싱턴, 와이오밍 등 일부 주의 당첨자는 주세가 면제된다.

파워볼 티켓은 개당 2달러이며, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드를 포함한 45개 주에서 판매된다. 파워볼은 1~26 사이의 숫자 1개를 맞춘 9등부터 1~69 사이의 숫자 5개를 모두 맞춘 2등까지는 각각 4달러에서 100만 달러까지 일정한 당첨금을 지급받지만, ‘잭팟’ 당첨금은 이전의 추첨에서 당첨자가 없을 경우 전액 이월되는 구조다.