당첨금 1.3조원 '돈벼락'…역대급 복권 광풍, 어디서?

미국의 대표 복권 파워볼 당첨금이 10억 달러(약 1조 3천억 원)를 돌파하며 역대급 복권광풍에 휩싸였다고 기즈모도 등 외신들이 31일(현지시간) 보도했다.
지난 달 30일 진행된 39회 파워볼 추첨에서도 여섯 개 숫자를 모두 맞춘 복권이 없어 당첨금은 또 다시 이월됐다. 다음 파워볼 추첨은 1일 오후 11시 진행될 예정이다.
이번에 당첨될 확률은 2억9천220만분의 1로, 번개에 맞을 확률보다 훨씬 낮다.
파워볼 측에 따르면 이번에 당첨될 경우 역대 5번째로 큰 당첨금이 될 예정이다. 역대 최고 당첨금은 2022년 11월 캘리포니아주 에드윈 카스트로가 20억4천만 달러에 당첨된 것이다. 가장 최근의 잭팟 당첨자는 지난 5월 31일 캘리포니아주에서 나왔다.
파워볼 당첨자는 당첨금 전액을 30년 만기 연금으로 수령하거나, 당첨금의 절반 수준인 4억 9천840만 달러를 일시불 현금을 받을 수 있다. 대부분의 당첨자는 후자를 선택한다.
복권 당첨금에는 상당한 세금이 부과되는데, 여기에는 24%의 원천징수세와 연방세 및 주세 등이 포함된다. 하지만 캘리포니아, 플로리다, 뉴햄프셔, 사우스다코타, 테네시, 텍사스, 워싱턴, 와이오밍 등 일부 주의 당첨자는 주세가 면제된다.
파워볼 티켓은 개당 2달러이며, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드를 포함한 45개 주에서 판매된다. 파워볼은 1~26 사이의 숫자 1개를 맞춘 9등부터 1~69 사이의 숫자 5개를 모두 맞춘 2등까지는 각각 4달러에서 100만 달러까지 일정한 당첨금을 지급받지만, ‘잭팟’ 당첨금은 이전의 추첨에서 당첨자가 없을 경우 전액 이월되는 구조다.