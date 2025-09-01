라이너-LG유플러스, AI 유니버스 협약…"AI 대중화 속도"

라이너가 LG유플러스 손잡고 인공지능(A) 대중화 기반을 넓힌다.

라이너가 LG유플러스를 비롯한 국내 AI 서비스 기업들과 손잡고 'AI 유니버스' 업무 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약식은 지난달 29일 LG유플러스의 복합문화공간 '일상비일상의 틈'에서 진행됐다. LG유플러스와 라이너를 비롯한 캔바·펠로·우수AI·수학대왕·과학동아·러니·플랭·코멘토·키네마스터 등 AI 서비스 기업과 AI미래포럼이 행사에 참여했다.

라이너-LG유플러스, AI 서비스 확산을 위한 'AI 유니버스' 업무 협약 체결. (사진=라이너)

이번 협력은 AI 기반 상품 기획과 마케팅 운영 전반에 걸친 공동 활동을 골자로 한다. 참여 기업들은 AI 서비스에 대한 인식을 높이고 대중 확산을 촉진하는 것을 목표로 삼았다.

라이너는 정확한 정보 탐색과 신뢰 기반 검색 에이전트를 대표해 협약에 참여했다고 밝혔다. 여러 산업과 생활 영역에서 AI 검색을 실질적으로 활용할 수 있는 토대를 제공한다는 점에서 주목받았다.

앞서 라이너와 LG유플러스는 지난 7월 AI 구독 서비스 ‘유독픽 AI’를 공동 출시한 바 있다. 이 서비스는 원하는 AI를 자유롭게 선택·할인받아 이용할 수 있는 구독형 상품이다. 통신사 관계없이 누구나 가입할 수 있다.

양사는 이번 협약을 계기로 협력 활동을 더 확대할 방침이다. 온·오프라인 강연과 마케팅 캠페인을 통해 AI 활용법을 알리고, 서비스가 실제 생활과 업무 속에서 체감되는 경험으로 자리 잡도록 다양한 기회를 마련할 계획이다.

김진우 라이너 대표는 "AI가 단순한 기술을 넘어 사용자들의 실질적 문제 해결을 돕는 도구로 자리 잡는 것이 중요하다"며 "LG유플러스와의 협업을 통해 더 많은 사람들이 AI를 쉽고 유용하게 활용할 수 있게 AI 대중화를 선도하겠다"고 말했다.