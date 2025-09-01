"여경래 셰프 손맛을 집에서도"…쿠팡 로켓프레시, 신제품 출시

쿠팡은 중식 대가 여경래 셰프의 프리미엄 간편식 짜장·짬뽕 2종을 로켓프레시에서 먼저 출시하고 프리미엄 프레시의 가정간편식 라인업을 강화한다고 1일 밝혔다.

새로 출시되는 ‘중식 대가 여경래 짜장·짬뽕’은 집에서도 제대로 된 중식의 맛을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 수타식으로 빚어낸 중화면을 사용해 식감을 살렸으며, 재료는 본연의 식감을 극대화했다는 설명이다.

여경래 셰프는 “단순한 가정간편식이 아니라 집에서도 진짜 중식의 깊은 맛을 느낄 수 있도록 프레시지, 쿠팡과 함께 수 개월간 메뉴 기획부터 레시피 조율, 최종 품질 검수까지 전 과정에 직접 참여했다”고 설명했다.

쿠팡

신제품 2종은 지난달 29일부터 쿠팡에서 단독으로 판매되기 시작했으며 출시를 기념해 오는 7일까지 일주일간 10% 할인 행사를 진행한다. 행사 기간 동안 ‘여경래 짜장’은 9천980원에서 8천980원에, ‘여경래 짬뽕’은 기존 1만4천500원에서 1만3천원에 할인 판매한다.

쿠팡은 이번 제품을 시작으로 프레시지와 협업해 ‘중식 대가 여경래’ 브랜드 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다. 향후 다양한 중식 메뉴도 순차적으로 선보일 예정이다

쿠팡 관계자는 “집에서 간편하게 셰프의 레시피를 즐기고자 하는 고객의 수요에 따라 이번 상품을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 여경래 셰프의 짜장·짬뽕과 같은 프리미엄 간편식을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.