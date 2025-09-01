나무엑스, '프리즈 서울'서 웰니스 로봇 선봬

SK인텔릭스 웰니스 로보틱스 브랜드 나무엑스는 오는 3일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 '프리즈 서울 2025'에 참가해 최영욱 작가와 함께 예술과 기술이 결합한 협업 전시를 선보인다고 1일 밝혔다.

프리즈 아트페어는 런던, 뉴욕, LA, 서울에서 열리는 세계 최고 권위의 아트페어 중 하나다. 매년 전 세계 유수의 갤러리와 작가들이 참여해 글로벌 미술계의 이목을 끈다.

나무엑스는 이번 '프리즈 서울 2025'에 참가해 하반기 출시 예정인 웰니스 로봇을 대중에 공개하며, 관람객들에게 웰니스의 새로운 경험과 기준을 제시할 계획이다. 이번 전시에는 VIP 관람객과 유명 인플루언서들이 대거 참석할 전망이다.

나무엑스 '프리즈 서울' 전시 부스 조감도 (사진=SK인텔릭스)

이번 전시에서 나무엑스는 최영욱 작가의 '쉼표' 프로젝트에 대표작 카르마(Karma) 시리즈 6점과 함께 웰니스 로봇을 선보인다.

전시 주제는 최영욱 작가의 작품 세계와 연결된 '쉼'이다. 웰니스 라이프를 위한 '휴식과 치유'의 메시지를 전할 계획이다. '기술은 사람을 향해야 한다'는 나무엑스의 브랜드 철학을 담았다.

나무엑스는 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 모빌리티 웰니스 로봇이다. 디자인은 작품에 담긴 달항아리를 모티브로 했다. 절제된 디자인과 달빛의 청아한 흰색, 흙이 빚어내는 자연스러운 회색을 표현한 것이 특징이다.

나무엑스 전시 관계자는 "이번 협업 전시는 바쁘고 치열한 일상 속에서도 잠시 멈춰 자신만의 안식을 찾는 경험을 제공하고자 기획됐다"며 "나무엑스가 추구하는 웰니스의 가치를 많은 관람객이 공감하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

한편 나무엑스 로봇은 올해 하반기 중 출시될 예정이다. 에어 솔루션과 바이탈 사인체크 등 상황별 AI 케어 서비스가 탑재된다.