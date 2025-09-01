바이낸스, 4천700만 달러 규모 스캠 자금 동결 지원

바이낸스(대표 리처드 텅)는 체이널리시스, 테더, 아태 지역 법 집행기관과의 긴밀한 공조를 통해 약 4천700만 달러에 달하는 피그 부처링 스캠 관련 불법 자금 동결을 지원했다고 1일 밝혔다.

피그 부처링은 투자나 연인 관계를 가장해 장기간 피해자와의 신뢰를 쌓은 뒤 자금을 편취하고 사라지는 고도화된 금융 사기 수법이다.

전통 금융권에서도 볼 수 있었던 투자·로맨스 사기의 디지털 버전으로 불리우는 피그 부처링 스캠은 최근 몇 년 사이 피해 사례 및 규모가 크게 늘고 있다. 지난 2023년 말 미국 법무부는 스테이블코인 2억 2,500만 달러를 동결한 바 있으며 이는 미 연방 비밀경호국 역사상 최대 규모의 압류 사례다.

바이낸스는 이번 사건과 관련해 단순한 기술 지원을 넘어 공공 민간 협력 모델을 주도적으로 구축했다. 체이널리시스의 블록체인 분석팀은 수십 명의 피해자들의 자금 흐름이 모집 지갑을 포함, 여러 중간 주소를 경유해 한 곳으로 집중된 후 다시 5개의 지갑으로 분산되는 구조를 포착했다.

최종적으로 확보된 5개의 지갑에는 총 4천700만 달러 상당의 테더가 보관되어 있었다. 분석 정보는 즉시 아태 지역의 법 집행 기관으로 전달되었고, 발행사인 테더는 신속한 자산 동결로 범죄 조직의 현금화 시도를 차단했다.

체이널리시스는 이번 사건을 통해 블록체인 분석이 단순 거래 식별을 넘어 지갑 관계 구조 분석, 범죄 네트워크 맵핑, 법 집행기관에 실질적 단서 제공까지 수사의 전 과정을 지원할 수 있음을 입증했다. 또한, 스테이블코인 발행사의 기술적 동결 기능 역시 피해자 보호에 있어 핵심적인 방패 역할을 원활히 수행했다.

바이낸스 글로벌 인텔리전스 수사 총괄 에린 프라콜리는 “해당 사건은 블록체인 기반 범죄를 효과적으로 억제하고 피해자 보상을 위해 민관 협력이 얼마나 중요한지를 보여준다”며, “바이낸스는 법 집행기관, 정부 기관, 파트너사들과 다양한 정보 및 노하우를 신속히 공유함으로써 가상자산 연계 범죄의 확산을 막고 있다”고 전했다.