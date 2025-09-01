中 마이디어, 아시아축구연맹 후원 계약

중국 가전기업 마이디어는 아시아축구연맹(AFC)와 후원 계약을 맺고 2025-2026 시즌부터 2028-2029 시즌까지 후원사로 나선다고 1일 밝혔다.
AFC는 아시아 지역의 전반적인 축구 행정을 관할하는 축구 기관이다. AFC 아시안컵과 FIFA 월드컵 아시아 예선, U-19와 U-16 축구 선수권 대회 등을 비롯해 아시아 지역 내에서 열리는 각종 축구대회를 주관하고 있다.
마이디어는 AFC 공식 후원사로 이름을 올린 것을 계기로 향후 아시아 축구 발전을 위한 지원에 박차를 가할 예정이다.
마이디어 관계자는 "아시아 축구 발전 가능성이 크다는 생각에서 아시아 지역 클럽 및 국가대표 축구팀을 지원하기로 했다"며 "브랜드 가치를 강화하고 소비자에게 더욱 좋은 경험과 기회를 제공할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
