단통법 폐지 두 달째 번호이동, 첫달 대비 43.6% 급감

SK텔레콤의 위약금 면제, 단통법 폐지, 갤럭시Z7 시리즈 출시 등으로 달아올랐던 통신시장이 다소 가라앉은 분위기다.

1일 한국통신사업자연합회(KTOA)에 따르면 8월 이동통신 시장 번호이동(MNP) 건수는 64만4천618건을 기록했다.

이같은 번호이동 수치는 SK텔레콤 위약금 면제와 단통법 폐지가 맞물렸던 7월 92만5천672건에 비교하면 43.6% 감소했다.

또한 SK텔레콤 유심 해킹 사고가 발생한 4월 이후로 가장 낮은 수치이다.

4월 이후 MNP가 가장 많았던 달은 5월로 93만3천509건을 기록했고, 통신사 간 이동이 가장 적었던 6월은 66만6천618건으로 나타났다. 8월과 비교하면 3.3%(5월), 30.9%(6월) 감소한 수치다.

관련기사

통신 사업자별 순증감 수치를 살펴보면, SK텔레콤만 1만3천90건 증가하며 유일하게 가입자 순증을 기록했다. 이는 올해 첫 순증이다. 앞서 7월에는 SK텔레콤만 9만1천267건 감소했고, 그 외 사업자들은 모두 가입자가 늘었다.

업계 한 관계자는 "통신시장은 인아웃이 반복하는 경향이 있다"며 "SK텔레콤은 상대적으로 이탈했던 가입자가 많았던 만큼, 들어오는 가입자가 늘어난 것으로 보인다"고 말했다.