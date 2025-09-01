덕산일렉테라, 북미 첫 매출 개시…美 배터리사에 전해액 공급

덕산테코피아 전해액 제조 전문 자회사 덕산일렉테라가 북미 시장에서 첫 전해액 매출을 기록했다.

덕산일렉테라는 올해 하반기부터 북미 대형 배터리사에 연간 2천톤 규모 전기차용 전해액을 본격 공급하기 시작했다고 1일 밝혔다. 최종 제품은 북미 완성차에 탑재된다. 또한 복수의 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 수주를 확정해 올 하반기부터 대량 공급에 들어간다.

이 밖에도 덕산일렉테라는 복수의 북미 톱티어 완성차·배터리사 양산 공급을 위한 공장 감사를 이미 완료하고 프로토타입 양산품 평가를 진행 중으로 내년부터 본격 양산 공급을 앞두고 있다.

글로벌 배터리 제조사 중 약 40% 시장점유율을 가진 T사와의 파트너십을 통해 중국에서 양산 중인 프로젝트를 북미에 이원화하는 전략도 병행해 추진 중이다. 현재 회사는 향후 다수 프로젝트를 수주할 것으로 예상하고 있다.

한편, 미국 테네시주 쉘비빌에 위치한 덕산일렉테라 북미 공장은 단일 전해액 공장 규모로는 북미 최대인 연간 10만톤 생산능력을 갖추고 있다. 이 같은 대규모 생산능력(CAPA)는 ‘규모의 경제’를 실현해 배터리 원가 절감에 큰 이점을 제공하며, 특히 전해액 주요 소재인 첨가제를 모회사인 덕산테코피아를 통해 수직계열화해 탈중국 공급망관리(SCM) 공급처를 확보 완료했다고 평가받고 있다.

덕산일렉테라 관계자는 “북미 첫 양산 매출은 단순한 출발점이 아니라 시장 지배력 확대의 시작”이라며 “북미 최대규모 생산능력과 글로벌 파트너십을 기반으로 업계 최고 수준 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.