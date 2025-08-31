"AI 데이터센터 투자, 수익성 붕괴 위험"…전문가 '감가상각 폭탄' 경고

유명 금융 전문가가 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐이 막대한 자본의 잘못된 배분이라는 경고를 내놨다. 천문학적인 감가상각 비용이 예상 수익을 훨씬 초과해 장기적인 수익성에 심각한 의문을 제기한 것이다.

31일 퓨처리즘에 따르면 해리스 쿠퍼만 프레토리안 캐피털 최고투자책임자(CIO)는 AI 데이터센터의 경제성을 분석한 보고서를 통해 이같이 지적했다.

그는 텍사스주가 2025 회계연도 민간 데이터센터 프로젝트 비용 전망을 2년도 안 돼 1억3천만 달러(한화 약 1천807억원)에서 10억 달러(한화 약 1조3천900억원)로 상향 조정한 사례를 들며 과도한 투자 실태를 꼬집었다.

쿠퍼만의 분석에 따르면 올해 건설될 AI 데이터센터는 연간 400억 달러(한화 약 53조원)에 달하는 감가상각을 겪을 것으로 추산된다. 반대로 이들 시설이 창출할 것으로 기대되는 수익은 최대 200억 달러(한화 약 26조원) 수준에 그쳐 시작부터 막대한 재정적 격차를 안고 출발하게 된다.

(사진=챗GPT 제작)

이러한 재정 불균형은 데이터센터의 독특한 구조에서 비롯된다. 데이터센터는 ▲수명이 수년에 불과한 고가의 특수 칩 ▲10년 주기로 교체가 필요한 연결 시스템 ▲장기간 유지되는 건물 자체로 구성된다. 이 때문에 신규 데이터센터는 값비싼 부품을 끊임없이 교체해야 하는 신세가 돼 유지비가 수익을 빠르게 잠식하는 구조다.

손익분기점에 도달하기 위해서만 현재보다 수익이 10배 이상 증가해야 한다는 계산이 나온다. 나아가 다른 대규모 사업과 비슷한 수준의 이익을 내려면 미국 내 데이터센터가 올 한 해에만 4천800억 달러(한화 약 640조원)라는 천문학적인 수익을 올려야 한다.

문제는 업계의 지출이 줄어들 기미를 보이지 않는다는 점이다. 뉴욕타임스에 따르면 전 세계 데이터센터 지출 규모는 내년까지 두배 가량 급증할 전망이다. 투자가 늘어날수록 수익성 악화의 골은 더욱 깊어질 수밖에 없다.

해리스 쿠퍼만 프레토리안 캐피털 CIO는 "현재의 계산으로는 어떤 투자 수익도 기대하기 어렵다"며 "세상은 이렇게 많은 AI에 비용을 지불할 능력이 없다"고 경고했다.