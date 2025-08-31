오픈AI, 내달 10일 공식 출범…韓 AI 생태계와 '전방위 협력' 선언

오픈AI가 국내 공식 출범과 함께 인공지능(AI) 산업 생태계 전반과의 협력 청사진을 공개한다. 기업과 정부 학계를 아우르는 파트너십을 통해 한국 AI 산업 발전과 경제 성장에 기여하겠다는 포부를 밝힐 예정이다.

31일 업계에 따르면 오픈AI 코리아는 다음 달 10일 서울에서 공식 출범을 기념하는 기자회견을 연다. 이 자리에는 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)가 직접 참석해 회사의 국내 사업 비전과 활동 계획을 발표한다.

업계에서는 오픈AI의 이번 행보가 국내 기업과 스타트업은 물론 개발자 커뮤니티, 정부, 학계, 개인 등과 협력을 늘리겠다는 의지를 담았다고 평가한다.

제이슨 권 오픈AI CSO(왼쪽)가 지난해 '서울 AI 정책 컨퍼런스 2024'에 참석한 모습 (사진=SAPI)

이번 국내 지사는 오픈AI의 12번째 해외 거점이다. 아시아에서는 일본과 싱가포르에 이어 3번째로 문을 여는 것이다.

오픈AI 코리아는 현재 6개 분야에서 약 10명 규모의 인력을 채용하며 본격적인 활동을 준비하고 있다.

오픈AI 측은 "이번 행사에는 제이슨 권 CSO가 참석해 오픈AI 코리아의 향후 활동방향 및 비전에 대해 직접 소개할 예정"이라고 밝혔다.